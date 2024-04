Sénégal: L'entrée en fonction de Bassirou Diomaye Faye, 'une nouvelle ère pour une Afrique décomplexée', selon Ibrahim Traoré

Le chef de l'Etat burkinabé, Ibrahim Traoré, a adressé ses "vives félicitations" au nouveau président sénégalais, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, lui formulant notamment ses voeux de succès à l'entame d'un mandat qui symbolise "une nouvelle ère pour une Afrique décomplexée".

"J'adresse mes vives félicitations et celles du vaillant peuple burkinabè au nouveau président de la République du Sénégal, S.E.M. Bassirou Diomaye Faye. A l'entame de son mandat plein d'espoir pour le peuple sénégalais et symbole d'une nouvelle ère pour une Afrique décomplexée, libre et souveraine, je lui formule mes voeux de succès", a-t-il indiqué dans un message publié sur le réseau social X.

Bassirou Diomaye Faye, 44 ans, a prêté serment mardi comme cinquième président de la République du Sénégal, lors d'une cérémonie à laquelle ont assisté plusieurs chefs d'Etat de la sous-région ainsi que le chef de l'Assemblée législative de la junte burkinabè, Ousmane Bougouma.

Dans son discours d'investiture, le plus jeune chef d'État de l'histoire du Sénégal indépendant a réaffirmé "l'engagement" de son pays "à renforcer les efforts déployés pour la paix, la sécurité, la stabilité et l'intégration africaine".

"J'entends clairement la voix des élites décomplexées qui disent haut et fort notre aspiration commune à plus de souveraineté", a ajouté Diomaye Faye.

Dans son message, Ibrahim Traoré lui a manifesté "l'assurance de (sa) disponibilité et de (son) engagement à oeuvrer avec lui, non seulement au renforcement des relations bilatérales entre (leurs) deux pays ; mais également à la rénovation de la coopération sous-régionale et internationale pour le bonheur et l'intérêt supérieur de (leurs) peuples respectifs".