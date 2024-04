Congo-Kinshasa: Belinda Mongolare - « La nomination de Judith Suminwa à la primature est un honneur à la femme congolaise »

La nomination de Judith Suminwa à la primature est un honneur à la femme congolaise, a fait savoir lundi, 1er avril, le point focal de l'Union congolaise des femmes des médias (UCOFEM/Tanganyika), Belinda Mongolare.

Elle l'a dit dans un entretien accordé à Radio Okapi :

« On est contente et heureuse de voir qu'il y a quand considération de la femme et on se dit qu'on n'a pas lutté pour rien. On a beaucoup travaillé et on a de bons fruits. Hommage à vous notre président d'écouter encore la voix de la femme et de nous donner pouvoir et confiance. Je suis sûr que vous ne serez pas déçu avec le prochain Gouvernement ».

Belinda Mongolare a reconnu que la nouvelle Première ministre est une femme l'expérimentée et elle croit qu'elle va bien se défendre à ce poste.

« Nous femmes du Tanganyika, nous accordons un bon vent à cette grande dame (NDLR : Judith Suminwa). Ce que la femme veut, Dieu le veut. Je sais de quoi cette femme est capable. C'est d'abord une femme de terrain, nous avons confiance en elle et nous souhaitons que tout se passe bien dans son Gouvernement », a poursuivi le point focal de l'UCOFEM/Tanganyika.