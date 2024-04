Sénégal: La main tendue du président Faye pour préserver la stabilité du pays

Dakar — Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a déclaré mercredi vouloir tendre la main à tout le monde afin de conforter la paix, la sécurité et la stabilité, indispensables au développement économique et social du pays.

"Mon rôle, et je compte l'assumer pleinement, est de tendre la main à toutes et à tous, pour rassembler, rassurer, apaiser et réconcilier, afin de conforter la paix, la sécurité et la stabilité indispensables au développement économique et social de notre cher pays", a-t-il souligné lors de son adresse à la Nation à la veille de la célébration de la fête de l'Indépendance.

Bassirou Diomaye Faye a ainsi réitéré son souhait de voir le Sénégal rester uni et indivisible, en paix et en harmonie avec sa devise nationale : un Peuple, un But, une Foi.

"Nous le devons à nous-mêmes. Nous le devons à nos enfants. Nous le devons aux générations futures", a fait observer le nouveau chef de l'Etat.