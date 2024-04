Togo: Amavi Elom d'Almeida, Tête de Liste « La Voix des Sans Voix »-Golfe - « User du lobby et des relations interpersonnelles pour faire avancer les causes chères à nos populations »

Avec trois listes, « La Voix des Sans Voix » du Pasteur Edoh Komi va à la conquête de l'électorat à la faveur des élections législatives et Régionales du 20 Avril 2024. A peine investis, en début de semaine, que ces jeunes gens qui ont à coeur le droit et la dignité de tous les Togolais se lancent à l'assaut des électeurs fidèles, sympathisants, des indécis.

Porte-étendard de cette liste dans le Golfe pour les Régionales, Amavi Elom d'Almeida, sonne la mobilisation et envoie un message clair et fort aux Togolais. A travers quelques mots que notre rédaction a pu lui arracher, s'il convie les uns et les autres au choix utile partout où est présente la liste La Voix des Sans Voix, le candidat au Conseil régional de Golfe a relevé la valeur ou le caractère que revêt ce double scrutin, pour sa liste et aussi, les défis qu'ils entendent relever une fois à l'Assemblée nationale et au Conseil régional..

L'appel à la mobilisation pour un choix utile, celui des Listes « La Voix des Sans Voix », dans Golfe, Agoè et Vo...

Amavi Elom d'Almeida : « Nous demandons à toute la population et en particulier celle du Golfe et la jeunesse de ne pas se décourager et comprendre que les élections régionales et législatives sont très importantes dans la vie d'une nation et dans le devenir du citoyen. C'est pourquoi nous les invitons à ne pas manquer à ce rendez-vous, à s'armer de courage et porter leur choix sur de nouveaux candidats et en particulier les candidats de « La Voix des Sans Voix ».

%

La valeur de ces deux rendez-vous (Législatives et Régionales) pour les Listes « La Voix des Sans Voix »...

Amavi Elom d'Almeida : « Les Régionales constituent une seconde étape de la décentralisation, et la décentralisation a été acquise de haute lutte par le peuple togolais, donc il ne faut pas la saborder, il faut en jouir en participant à ces élections, soit en tant que candidat, soit en tant que votant.

Quand tu visites un peu Lomé, tu vas constater qu'il y a beaucoup d'infrastructures qui ne sont pas en place, aussi pour les législatives, on sait bien le rôle très fondamental que joue un député dans la vie d'une nation, qui consistera surtout à interpeller les ministres, les Directeurs des grandes sociétés pour que tous les Togolais aient accès à l'eau, à l'électricité, sans oublier la santé et l'éducation, rien que ça, c'est très important ».

Les défis à relever par les candidats de « La Voix des Sans Voix » une fois élus...

Amavi Elom d'Almeida : « Ce sont là des défis (eau, électricité, santé et éducation..., ndlr) que compte relever « La Voix des Sans Voix », en suivant les sujets d'intérêt national, en faisant le lobby, le plaidoyer, passer par des relations interpersonnelles pour faire avancer certaines causes. Nous allons beaucoup faire le lobby avant de crier pour que les populations togolaises aient accès à l'eau, à l'électricité, aient accès à la santé, et que les jeunes puissent aller facilement à l'école, dans le Droit et la dignité pour le développement du Togo ».