Sénégal: Présidentielle - Les « voeux de réussite » d'Alassane Ouattara au Président élu, Bassirou Diomaye Faye

Vives félicitations, voeux de réussite, poursuite des excellentes relations d'amitié et de fraternité. C'est en ces termes que le Président ivoirien Alassane Ouattara s'est exprimé au lendemain de la reconnaissance par tous acteurs politiques du Sénégal de l'élection à la présidence de la République de M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye.

Après la présidentielle 2024 au Sénégal remportée au premier tour par le candidat du parti, Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l'Ethique et la Fraternité́, en abrégé (Pastef-Les Patriotes), Bassirou Diomaye Faye, la réaction du Président de la République de Côte d'Ivoire Alassane Ouattara se s'est pas fait attendre. Et ce, au lendemain du premier discours du nouvel élu bien avant la proclamation officielle des résultats. Le lundi 25 mars 2024, après avoir obtenu la reconnaissance comme l'élu par ses principaux adversaires et le Président sortant Macky Sall, son successeur Bassirou Diomaye Diakhar Faye pouvait donc s'adresser à la nation sénégalaise.

Pour sa part, le Président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara a, dans un twitte, exprimé ses « voeux de réussite » au Président élu et saluer l'attachement du Sénégal à la démocratie. Pour ce qui est des excellentes relations de son pays avec le Sénégal, il a indiqué les poursuivre avec Bassirou Diomaye Diakhar Faye.

« J'adresse mes vives félicitations et mes voeux de réussite au Président élu du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye (...) Je me réjouis de poursuivre avec lui, les excellentes relations d'amitié et de fraternité entre la Côte d'Ivoire et le Sénégal (...) Je félicite également le peuple frère du Sénégal qui vient une nouvelle fois de démontrer son attachement à la démocratie », peut-on lire dans un post du Chef de l'exécutif ivoirien sur compte twitter (X).

5e président du Sénégal depuis son indépendance en 1960

Selon une dépêche de l'Agence de presse sénégalaise (Aps), le nouveau président élu du Sénégal, va prêter serment mardi à 11h, au Centre international de conférences Abdou Diouf (Cicad) de Diamniadio (à 30 km de Dakar). Cette cérémonie sera suivie d'une passation de service avec le président sortant, Macky Sall, au palais de la République, a fait savoir l'Aps, citant une source officielle. M. Faye a été déclaré vainqueur de l'élection présidentielle 24 mars 2024 avec 54,28% des suffrages exprimés.

Il faut signaler que M. Faye a été reçu le 28 mars 2024 en audience par le Chef de l'Etat sortant Macky Sall. Il est le cinquième président du Sénégal depuis son indépendance en 1960. Et ce, après Léopold Sédar Senghor (1960-1980), Abdou Diouf (1980-2000), Abdoulaye Wade (2000-2012) et Macky Sall (2012-2024)

