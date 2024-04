Sénégal: Bonne gouvernance, lutte contre la corruption - Les engagements fermes du président de la République

Le nouveau président de la République du Sénégal est déterminé dans la promotion de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption. Bassirou Diomaye Faye l'a réitéré ce 3 avril lors de son message à la Nation à la veille de la célébration de la fête de l'indépendance.

«Dans la quête d'un Sénégal meilleur au bénéfice de tous, j'entends instaurer une gouvernance vertueuse, fondée sur l'éthique de responsabilité et l'obligation de rendre compte. En outre, j'engagerai sans tarder une politique hardie de bonne gouvernance économique et financière par la lutte sans répit contre la corruption ; la répression pénale de la fraude fiscale et des flux financiers illicites ; la protection des lanceurs d'alertes ; la lutte contre le détournement de deniers publics et le blanchiment d'argent ; l'amnistie des prête-noms et leur intéressement sous condition d'auto dénonciation ; la publication des rapports de l'Ige, de la Cour des comptes et de l'Ofnac », a annoncé le président Faye.

De même, l'exploitation de nos ressources naturelles, qui, selon la constitution, appartiennent au peuple, retiendra particulièrement l'attention de son gouvernement. Ainsi, en plus de la mise en ligne déjà effective des contrats miniers, pétroliers et gaziers, sur le site de l'Itie Sénégal, le président de la République entend faire procéder à la divulgation de la propriété effective des entreprises extractives, conformément à la Norme Itie, à l'audit du secteur minier, gazier et pétrolier et à une protection plus soutenue du contenu local au bénéfice du secteur privé national.

%

Au demeurant, il a lancé un appel aux partenaires privés pour leur dire qu'ils sont les bienvenus au Sénégal. « Conformément aux lois et règlements en vigueur, les droits de l'investisseur seront toujours protégés, de même que les intérêts de l'Etat et des populations. A nos pays amis et partenaires, je voudrais assurer que le Sénégal reste un pays ouvert et accueillant pour tous », a déclaré le chef de l'Etat. Il informe qu'il veillera, sans cesse, à maintenir et raffermir les relations de bon voisinage et de solidarité agissante au sein de nos organisations communautaires, notamment la Cedeao et l'Uemoa.

Il se dit également fermement engagé dans la construction de l'intégration africaine et la réalisation des objectifs de la Zone de libre-échange continentale africaine.