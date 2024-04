Afrique: «Maurice peut devenir un centre de production compétitif»

interview

Depuis sa transition de La Trobe Co. Ltd à Aryze Company Ltd l'année dernière, l'entreprise connaît une période de réinvention sous la direction de Lawrence Wong. Aryze cherche à redéfinir son rôle sur le marché en mettant l'accent sur l'innovation, la qualité et la durabilité. Cette nouvelle orientation stratégique vise à étendre l'influence de la compagnie au niveau régional, avec un intérêt particulier pour le secteur des biens de consommation rapide en Afrique. Parallèlement, Aryze accorde une importance significative à la production locale à Maurice, en investissant dans des ingrédients locaux pour soutenir l'économie de l'île et promouvoir son identité.

Pouvez-vous nous parler de la transition de La Trobe Co. Ltd à Aryze Company Ltd et de ce que cela signifie pour l'entreprise et ses clients ?

La transition de La Trobe Co. Ltd à Aryze Company Ltd représente plus qu'un changement de nom ; elle incarne une évolution stratégique profonde après plus de vingt ans d'histoire. Cette métamorphose souligne notre engagement continu envers l'innovation, la qualité et l'authenticité, répondant proactivement aux besoins évolutifs de nos clients tout en restant ancrés dans nos valeurs de durabilité et de responsabilité sociale.

Pour nos clients, cela promet un éventail enrichi de produits alimentaires, renforçant à la fois l'économie et la communauté mauricienne. Aryze, avec son héritage solide et ses capacités de production avancées à Maurice, se projette désormais vers une ambition internationale, visant à devenir un leader en Afrique. Cette nouvelle ère pour Aryze, ancrée dans une riche histoire de réussite, marque notre parcours vers l'excellence et l'impact global.

%

Quels sont les principaux objectifs de cette nouvelle direction et comment les atteindre ?

Aryze se lance dans une nouvelle direction stratégique avec un plan ambitieux visant à étendre son influence au niveau régional. Notre objectif principal est de devenir l'un des leaders de la région africaine dans le secteur des biens de consommation rapide (FMCG). Cette expansion représente une étape cruciale dans notre engagement continu à croître et à prospérer au-delà des frontières de l'île Maurice.

Notre plan stratégique est conçu avec des initiatives spécifiques, notamment l'entrée sur de nouveaux marchés, le renforcement de nos réseaux de distribution et le développement de partenariats solides avec des acteurs clés de l'industrie à l'échelle régionale. Nous croyons fermement que cette expansion contribuera à renforcer notre présence sur le marché mondial et à positionner Aryze en tant qu'acteur majeur dans le paysage FMCG de la région africaine.

Cette vision régionale est étroitement alignée sur notre engagement envers l'innovation, la qualité et la durabilité. Nous sommes déterminés à partager notre savoirfaire et nos produits exceptionnels avec un public plus large, contribuant ainsi au développement économique et social au-delà de nos frontières nationales.

Dans le cadre de notre initiative de croissance, Aryze s'engage résolument à élargir notre portefeuille de produits par le biais de la production locale. Le lancement récent de notre nouvelle ligne de canettes et de notre tout dernier produit, Altavida, illustre concrètement notre détermination à diversifier et à étendre notre offre.

Ces projets stratégiques ne sont pas seulement des avancées majeures dans notre portfolio, mais ils incarnent également la réalisation active de nos objectifs à long terme visant à contribuer de manière significative à la croissance de l'économie mauricienne. En investissant dans des installations de pointe et en développant des produits innovants localement, nous renforçons notre position en tant que moteur économique, créant des emplois et stimulant l'industrie locale.

Ainsi, la croissance de notre portfolio s'inscrit dans une vision plus large, celle de bâtir un avenir prospère pour Aryze et de jouer un rôle clé dans le développement économique durable de l'île Maurice.

Comment la marque intègre-t-elle la notion de consommation responsable dans sa stratégie et ses produits ?

Chez Aryze, la notion de consommation responsable est profondément intégrée à notre stratégie et à nos produits. Nous mettons l'accent sur une chaîne d'approvisionnement optimisée, en investissant de manière significative dans la production locale. Cette approche nous permet de créer des produits spécifiquement adaptés à notre marché, tout en réduisant notre empreinte carbone. Nous sélectionnons méticuleusement nos ingrédients, privilégiant les ressources durables pour soutenir la croissance économique locale.

Nous avons mis en oeuvre des pratiques de production respectueuses de l'environnement, incluant l'utilisation d'emballages recyclables et des initiatives pour minimiser les déchets. L'efficacité énergétique et l'adoption de technologies propres dans nos installations sont au coeur de nos efforts pour réduire notre impact carbone. Cette démarche va au-delà de la simple conception de produits. Elle façonne notre identité de marque en plaçant la durabilité et la traçabilité au coeur de notre mission.

Nous sensibilisons activement nos clients à l'importance de la consommation responsable. Nous mettons en avant la qualité de nos produits, leur adaptation au marché local, et notre engagement en faveur de la durabilité à chaque étape de notre chaîne de valeur. En embrassant la consommation responsable, nous créons des produits qui ne répondent pas seulement aux besoins de nos clients, mais contribuent également à un avenir plus durable pour notre planète et notre communauté.

Quels sont les défis auxquels Aryze Company Ltd est confrontée dans la mise en oeuvre de cette nouvelle vision et comment les surmonte-t-elle ?

À la suite du rebranding de La Trobe Co. Ltd en Aryze Company Ltd effectué l'année dernière, nous avons navigué à travers divers défis stratégiques et opérationnels. Ce processus de transformation, bien qu'ambitieux, a mis en lumière notre capacité à évoluer tout en restant fidèles à nos valeurs fondamentales mais nous abordons ces obstacles avec résilience et stratégie.

L'un des principaux défis a été d'intégrer notre nouvelle identité dans tous les aspects de notre entreprise, de la stratégie produit à la communication marketing, tout en maintenant l'engagement de notre clientèle. La gestion de ce changement a nécessité une approche minutieuse, impliquant une planification stratégique approfondie et une communication transparente avec toutes les parties prenantes. Nous avons également veillé à ce que notre équipe soit pleinement alignée avec cette nouvelle vision, en mettant l'accent sur la formation et le développement pour renforcer la culture d'entreprise et favoriser l'innovation. La fidélisation de nos clients et l'attraction de nouveaux marchés ont été essentielles, nécessitant des campagnes ciblées qui mettent en avant notre engagement renouvelé envers la qualité et la responsabilité sociale.

D'autre part, face à notre vision à long terme, des défis majeurs résident dans l'expansion régionale, une ambition ambitieuse qui nécessite une compréhension approfondie des marchés locaux et la création de partenariats solides. Pour surmonter cela, nous avons investi dans une recherche approfondie de chaque marché cible, adaptant nos stratégies de marketing et de distribution pour répondre aux besoins spécifiques de chaque région.

En regardant en arrière, les défis rencontrés lors de la mise en oeuvre de notre vision rénovée nous ont permis de renforcer notre position sur le marché et de souligner notre contribution significative à l'économie et à la communauté locales. Cette période de transition a été une étape cruciale dans notre parcours, marquant notre évolution vers une entreprise plus résiliente, innovante, et alignée sur les besoins changeants de nos consommateurs et de notre planète.

Quels sont les plans de croissance économique à long terme de l'entreprise et comment compte-t-elle les atteindre ?

Nous ambitionnons de devenir un acteur majeur en Afrique en capitalisant sur notre capacité à innover et à diversifier nos opérations. Cela inclut l'expansion de notre présence géographique et le renforcement de notre portefeuille de produits pour répondre aux besoins de nos consommateurs.

Un pilier central de notre stratégie est l'investissement significatif dans la production locale. Nous avons récemment établi une chaîne de production de canettes pour notre nouvelle gamme de boissons énergétiques Altavida, illustrant notre engagement envers l'économie locale et notre capacité à produire des articles de haute qualité, destinés tant au marché local qu'à l'exportation. Cette initiative soutient notre objectif de positionner Maurice comme un hub de production compétitif dans la région. En effet, nous sommes le premier producteur local de boissons énergétiques dans l'océan Indien.

La diversification de notre portefeuille de produits constitue un autre aspect clé de notre stratégie à long terme. En lançant de nouveaux produits innovants et en élargissant notre gamme, nous visons à satisfaire une variété de besoins et de préférences des consommateurs. L'introduction récente de la ligne de canettes et du produit Altavida, avec sa formule énergétique unique, est une concrétisation de cette stratégie. Cette diversification nous permet d'explorer de nouveaux segments de marché, consolidant ainsi notre position de leader dans l'industrie FMCG.

En outre, le lancement de nouveaux produits qui embrassent la durabilité et le bien-être est au coeur de notre stratégie de croissance. Cela reflète notre détermination à poursuivre une croissance durable et significative, en mettant l'accent sur l'innovation, l'expansion géographique et l'investissement dans les capacités de production locales.

Comment la production de produits locaux offre-t-elle des avantages en termes de qualité et de diversité, et comment l'entreprise intègre-t-elle des ingrédients ou des matériaux mauriciens dans sa gamme, contribuant à la promotion du mauricianisme et à la durabilité économique de l'île ?

Aryze valorise profondément la production locale à Maurice, une stratégie qui s'illustre parfaitement à travers plusieurs de nos marques telles que Nature's Juice, Boost It et Altavida entre autres. Chacun de ces produits témoigne de notre engagement envers l'excellence, la diversité des produits et le soutien de l'économie mauricienne, tout en promouvant l'identité unique de Maurice.

Altavida, grâce à notre nouvelle ligne de mise en canette, incarne notre investissement dans la capacité de production locale, assurant non seulement une qualité supérieure grâce à l'utilisation d'ingrédients locaux mais aussi en contribuant significativement à l'économie locale par la création d'emplois, la valorisation de nos talents et le soutien aux fournisseurs mauriciens. Ce projet reflète notre conviction que Maurice peut devenir un centre de production compétitif, capable de produire des boissons qui rivalisent sur le marché international.

Boost It, notre marque de jus à base de légumes locaux, d'autre part, met en lumière notre approche de l'intégration des ingrédients locaux dans notre gamme de produits, favorisant la diversité et la qualité. En mettant l'accent sur l'utilisation des ressources mauriciennes, Boost It ne promeut pas seulement la santé et le bien-être grâce à ses compositions bénéfiques, mais renforce également le concept de mauricianisme en valorisant les produits de notre terre. Cette démarche s'inscrit dans notre engagement à soutenir la durabilité économique de l'île, en encourageant la consommation de produits locaux et en participant activement à l'autonomie alimentaire de Maurice.

En faisant le choix de valoriser les produits et les talents locaux, nous contribuons non seulement au développement économique de Maurice mais aussi à la promotion d'une identité mauricienne forte sur la scène mondiale. Notre vision à long terme est de continuer à explorer de nouvelles manières de mettre en valeur le potentiel local, tout en offrant aux consommateurs des produits de qualité supérieure et respectueux de l'environnement.

Quels sont les principaux défis rencontrés dans la production et comment l'entreprise collabore-t-elle avec d'autres entités mauriciennes pour surmonter ces obstacles et promouvoir les produits locaux ainsi que le mauricianisme ?

Dans notre démarche de renforcer la production de produits locaux à Maurice, on est, certes, confronté à plusieurs défis significatifs, mais notre stratégie de collaboration et d'initiatives ciblées témoigne de notre engagement profond envers le mauricianisme et l'économie locale. La production locale, au coeur de notre mission, présente des défis tels que l'assurance de la qualité et la disponibilité constante des matières premières locales. Ces obstacles sont notamment liés à la fluctuation des rendements agricoles et aux défis logistiques inhérents à l'île. Face à ces enjeux, notre investissement dans une nouvelle ligne de mise en canette pour Altavida illustre notre engagement non seulement envers la qualité mais aussi envers la création de valeur ajoutée au sein de l'économie mauricienne.

Pour surmonter ces défis, Aryze collabore étroitement avec un réseau d'agriculteurs, de fournisseurs et d'organisations locales. Cette collaboration se manifeste à travers notre participation au label Made in Moris avec plusieurs de nos produits.

Quels plans Aryze a-t-elle pour étendre sa gamme de produits locaux dans le futur, et comment envisage-telle de renforcer son engagement envers le développement du mauricianisme et le soutien à l'économie locale dans les années à venir ?

Aryze Company Ltd s'engage résolument à étendre sa gamme de produits locaux dans le futur, démontrant ainsi son fort engagement envers le développement du mauricianisme et le soutien à l'économie locale. Après des efforts significatifs consacrés à la recherche et au développement de marques locales, Aryze prépare le lancement de plusieurs produits innovants au cours des 18 prochains mois. Ces projets représentent un investissement substantiel dans l'économie locale et reflètent notre volonté de contribuer à la croissance de l'île Maurice tout en ayant une vision internationale.

Les produits développés sont initialement destinés à répondre aux besoins spécifiques de l'île Maurice, mais sont également conçus avec une perspective d'exportation. Aryze prévoit d'introduire ces produits sur le marché régional, offrant ainsi des surprises uniques et de qualité aux consommateurs dans les mois à venir. Cette expansion régionale témoigne de notre confiance dans la qualité de nos produits et de notre désir de partager l'excellence mauricienne au-delà de nos frontières nationales.

En investissant dans ces projets novateurs, Aryze Company Ltd renforce son engagement envers le développement du mauricianisme en mettant en avant des produits empreints de l'identité unique de l'île. Parallèlement, cette initiative contribuera à soutenir l'économie locale en créant de nouvelles opportunités d'emploi et en stimulant la croissance du secteur manufacturier mauricien. Aryze est déterminée à jouer un rôle actif dans la promotion du mauricianisme et à soutenir l'économie locale dans les années à venir.