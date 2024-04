Madagascar: Rodrigue à Madagascar - Immersion dans l'univers comique français

Rodrigue, un jeune humoriste français sera bientôt à Madagascar pour un spectacle de stand-up unique. Il s'agit de l'une des nouvelles coqueluches du stand-up français qui a par ailleurs remporté le prix du Festival d'Humour de Paris en 2022. Il est surtout connu pour son humour simple et accessible à tous. Durant ses prestations, il raconte souvent sa vie, depuis le collège jusqu'à l'âge adulte, en passant par son milieu professionnel ou encore son quotidien avec sa mère.

Il a su trouver l'épanouissement dans sa nouvelle vie grâce à ses échecs dont il rapporte les facettes hilarantes avec fluidité. Enfant de la génération 95, tout un chacun peut se retrouver dans ses récits comiques. Cette nouvelle étoile montante du monde du stand-up se produira sur scène à Madagascar, pour un rendez-vous unique le samedi 20 avril prochain au Mining Business Center Ivato.

Ethnika Event, l'entreprise événementielle qui le fera venir à Madagascar, souhaite à travers cette initiative, enrichir la scène culturelle malgache en offrant une expérience unique de stand-up, et créer des expériences uniques mettant en valeur le talent local et l'international, tout en contribuant au développement de l'industrie du divertissement. Le prix d'entrée pour ce spectacle de stand-up varie entre 100 000 ariary et 300 000 ariary, un tarif qui s'explique par le fait que faire appel à un artiste international inclut des dépenses conséquentes.

« En collaborant avec des artistes de renom comme Rodrigue, nous oeuvrons à élargir l'horizon culturel des Malgaches et à dynamiser le secteur du spectacle vivant à Madagascar », expliquent d'ailleurs les responsables d'Ethnika Event. Cette dernière envisage de faire venir un grand comédien par an à Madagascar, d'une part, et de promouvoir le théâtre, d'autre part, afin d'élargir le public. En attendant, le public malgache pourra déjà découvrir et s'immerger dans la vivacité et la créativité de la scène humoristique française. Le show débutera à 15 heures.