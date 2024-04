Madagascar: Environnement - Sept associations à appuyer pour la production de charbon écologique

Le ministère de l'Environnement et du Développement durable multiplie les initiatives pour une meilleure gestion des ressources naturelles. Et ce, en associant le secteur privé.

Ce département a signé, avant-hier, une convention de partenariat avec sept associations spécialisées dans la production de charbon écologique.

Deux millions de tonnes

À terme, ce partenariat aura le mérite de réduire la consommation de charbon de bois dont l'impact désastreux sur l'environnement n'est plus à démontrer. Sur ce point, d'ailleurs, il est utile de rappeler que rien que pour Antananarivo, la consommation annuelle de charbon de bois se chiffre à deux millions de tonnes et que 85% des ménages utilisent encore cette source d'énergie. « Avec une population qui sera au nombre de 50 millions en 2025, nous avons besoin de trouver des alternatives au charbon de bois pour diminuer l'exploitation forestière », a indiqué le ministre de l'Environnement et du Développement durable, Mais Andonirina Fontaine, durant la cérémonie de signature de cette convention de partenariat pour la promotion du charbon écologique.

30 000 ariary par mois

Le projet aura, en tout cas, des impacts positifs à plus d'un titre. Tout d'abord pour le budget des ménages puisque le charbon écologique est largement moins cher que le charbon de bois. Le kilo de ce produit ne coûte en effet que 1 000 ariary. Une quantité qui peut largement suffire pour une journée de cuisson pour une famille. Ce qui fait en tout et pour tout, 30 000 ariary par mois. Alors que d'habitude, une famille de 5 personnes consomment mensuellement pas moins de 90 000 ariary de charbon de bois. L'autre avantage du charbon écologique réside dans le fait que contrairement au charbon de bois, il ne présente pas de danger pour la santé. Raison pour laquelle, en tout cas, le MEDD entend mettre en place les dispositifs pour la vulgarisation de la production du charbon écologique dans l'ensemble du territoire. À noter que le MEDD apporte son soutien technique et financier pour la mise en place de ce projet.