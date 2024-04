Madagascar: Ankazobe - Fausse alerte aux attaques de dahalo

Cette histoire témoigne de la souffrance et de l'inquiétude dans lesquelles vivent actuellement les Malgaches. Personne ne se sent plus en sécurité pour affronter sa vie quotidienne. C'est pourquoi la confiance n'est plus de mise, surtout lorsque des présences suspectes sont constatées dans la société. Un exemple récent s'est produit dans la commune urbaine et le district d'Ankazobe, dimanche dernier. Ce jour-là, vers 8 heures du matin, les gendarmes de la brigade territoriale de la localité ont été informés de la présence d'un groupe d'individus rôdant dans le village d'Antanetibe, fokontany d'Androva-Atsimo, commune urbaine d'Ankazobe.

L'informateur, voulant évidemment garder l'anonymat pour des raisons de sécurité, affirme avoir alerté les forces de l'ordre après avoir remarqué des comportements suspects de personnes qui semblaient étrangères à la localité. Informés de ces faits, des gendarmes de l'unité susmentionnée se sont dépêchés sur les lieux pour intervenir, dans le cadre de l'opération visant à rétablir l'ordre et la sécurité dans ce district et ses environs, où les actes de banditisme rural ne cessent de se multiplier ces derniers temps, notamment avec la recrudescence des vols de bovidés et des actes de kidnapping. Ces problèmes demeurent jusqu'ici comme une épine dans le pied de nos forces de l'ordre, malgré les efforts déployés pour y faire face.

Fausse alerte. Une fois arrivés sur place, les gendarmes, conduits par le commandant de brigade d'Ankazobe, n'ont rien trouvé de suspect. Tout était calme, ce qui démontre que cette alerte concernant des attaques de dahalo était infondée. Néanmoins, les forces de l'ordre ont profité de l'occasion pour mener une opération de sensibilisation auprès des villageois sur l'importance de rester vigilants face à la possibilité d'actes de ce genre menaçant leur territoire. La distribution des numéros des forces de l'ordre à contacter en cas d'alerte a été effectuée.