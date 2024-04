Madagascar: Basket Analamanga « All Step » - Domination du LSFXA face à Akamasoa

Les deux lycées, le LSFXA et la Sainte Famille, ont réalisé chacun un carton plein tant chez les garçons que les filles, hier lors de la première journée du « All Step ».

La première journée du tournoi de basketball inter-lycées, baptisé « All Step », a débuté hier avec une domination impressionnante du Lycée Saint-François Xavier (LSFX) sur Akamasoa, tant chez les hommes que chez les dames. Organisée par la ligue d'Analamanga de basketball, en collaboration avec le ministère de l'Éducation nationale, cette première édition du tournoi a pris son envol sur deux terrains, à la Sainte Famille Mahamasina et au SFX à Antanimena. Chez les dames, le lycée SFX Antanimena, dirigé par le coach Tiana Ranaivoson, a réalisé un sans faute en battant l'équipe d'Akamasoa sur un score écrasant de 57 à 13. Les filles du SFX ont pris un départ fulgurant, menant de 17 à 2 dès le premier quart-temps.

La bande à Finaritra a creusé l'écart sur un score de 48 à 10 en deuxième et troisième quart-temps. L'équipe du lycée Akamasoa n'a marqué qu'un seul panier de trois points juste à quelques minutes avant le coup de sifflet du temps règlementaire pour finalement sceller la rencontre par 57 à 13. Dans la catégorie masculine, le SFX a également montré sa supériorité en remportant une victoire convaincante de 57 à 37 contre Akamasoa. Malgré les efforts déployés par l'équipe adverse pour remonter le score, les protégés de Tiana Ranaivoson ont tenu bon jusqu'au coup de sifflet final.

« J'ai conseillé aux joueurs de prendre plaisir sur le terrain, car il s'agit à la fois d'un match dans un esprit de convivialité et de fair-play. La consigne est simple : éviter de commettre trop de fautes et appliquer les conseils donnés lors de l'entraînement et de la préparation. Globalement, cela s'est avéré bénéfique malgré le peu de temps de préparation, mais il y a encore des choses à rectifier pour la prochaine rencontre », a souligné Tiana Ranaivoson après le match. De son côté, la capitaine de l'équipe féminine du SFX, Finaritra Rantoniaina Razafindrahaga, a mis en avant la cohésion de son équipe et sa familiarité avec le terrain comme des facteurs clés de leur succès.

En parallèle, le lycée Sainte Famille a également enregistré deux victoires contre le lycée Andohalo, avec une équipe féminine remportant le match 39 à 20 et une victoire plus serrée pour les garçons, 43 à 42. « Le tournoi All Step que nous organisons a bien démarré. Le niveau des élèves était satisfaisant, ce qui correspond aux objectifs de la ligue visant à repérer les talents cachés parmi les jeunes joueurs et joueuses des lycées. Je tiens également à remercier nos partenaires pour leur contribution à la réussite de cette édition. Les vainqueurs seront bien récompensés pour les motiver davantage », ajoute Hery Andriatsima, président de la LRBBA. La prochaine journée de cette première édition du tournoi « All Step » aura lieu ce samedi sur trois sites différents, promettant encore plus d'action et de suspense sur le terrain.