Madagascar: Institut Confucius - Chen Lijuan, promue Officier de l'Ordre National

Positif. C'est le bilan dressé par Maroy Prisca Rasoanirina, directrice malgache de l'Institut Confucius de l'Université d'Antananarivo concernant les réalisations de Chen Lijuan, directrice chinoise auprès de cet institut dont la mission arrive à son terme. Hier s'est tenue la cérémonie de remise de médaille de l'Ordre national de mérite au grade d'officier et cérémonie d'au revoir à cette directrice chinoise dans une ambiance conviviale à Ankatso. «Elle a apporté un nouveau souffle à cet institut. Certains de nos sites d'enseignement ont fermé leurs portes durant la pandémie de Covid-19 mais elle a fait de ses priorités la reprise des cours et la réouverture de ces sites lorsqu'elle a pris fonction auprès de cet établissement», témoigne Maroy Prisca Rasoanirina lorsqu'elle a fait un rappel des réalisations de Chen Lijuan.

Elle a beaucoup fait dans la promotion de la langue et la culture chinoises, selon à son tour le Pr Ravelomanana, président de l'Université d'Antananarivo. La preuve, elle a été désignée comme « personnalité exceptionnelle de l'Institut Confucius de l'année 2017 » lors de la 12e conférence mondiale des Instituts Confucius avec attribution de la « Médaille de l'Institut Confucius ». Chen Lijuan, quant à elle, n'a pas manqué d'exprimer sa gratitude envers ses collaborateurs et les responsables auprès de l'Université d'Antananarivo dans la promotion de la langue et la culture chinoises. «Ils ont beaucoup travaillé pour promouvoir les échanges culturels mais aussi pour renforcer la relation entre les gouvernements chinois et malgache. Nous avons actuellement 28 annexes et plus de 8 000 étudiants à tous les différents niveaux», a-t-elle indiqué.

%

Parcours. Pour son parcours académique, Chen Lijuan a obtenu son diplôme de Licence de premier cycle universitaire au Département de Langues Étrangères à l'université Normale de Jiangxi, spécialisation en Langue et Littérature Anglaises en septembre 1988-juin 1992. Elle a décroché son diplôme de Maîtrise au Département de Littérature à l'université Normale de Jiangxi, spécialisation en Littérature Chinoise Ancienne en septembre 2000-décembre 2003. Elle a également obtenu un certificat de fin d'études de français de niveau intermédiaire à l'université de Langue et de Culture de Beijing en octobre 2002-septembre 2003. Elle a aussi obtenu des certificats de français de niveaux moyen et avancé à l'université de La Rochelle France en septembre 2004-août 2005.

Partenariat. Toujours dans le cadre de la coopération sino-malgache, le nouvel Ambassadeur de Chine à Madagascar, Jinping a effectué une visite de courtoisie au ministre de la Communication et de la Culture, Augustin Andriamananoro. Dans un effort visant à renforcer les liens culturels et à promouvoir la coopération en matière de communication entre les deux pays, la Chine et Madagascar ont convenu de signer dans les prochaines semaines un nouveau cadre de coopération sur les échanges culturels. Plusieurs journalistes malgaches s'envoleront également pour la Chine pour très bientôt pour participer à des formations et séminaires, spécialisés en journalisme.