Gabon: Les particpants des Sambas-Kids et leur attestation de particpantion en main

Réveiller les talents qui sommeillent, inculquer les valeurs humaines et enseigner les vertus culturelles aux enfants âgés de 7 à 17 ans sont entres autres missions que se donnent les Sambas kids. Du 28 au 30 mars dernier, s'est tenue à Libreville, la 6è édition sous le marrainage de Victoire Amogho, épouse Matopé.

Ils ont étaient nombreux, les enfants qui ont sollicité participer aux différents ateliers proposés par la sixième édition des Sambas kids. Les salles étaient pleines. C'est la preuve que les Sambas kids accordent beaucoup d'importance à façonner l'être humain à la base. Au total, sept (7) coaches pour les accompagner.

Les sept coaches ont développé six thématiques avec les participants. Il s'agit des ateliers : " Numérique et Éducation " par Aude Sharys ; "Sports comme outils d'Eveil " coanimé par Perah Peraldo Ongoua et Armel Joé Mbogho, "Environnement et protection de la Nature" animé par Ida Navratilova Oye Obame ; "Culture et Créativité " développé par Slam Master No ; "La confiance en soi" conduit par Benedict Kessany et enfin ,"Entrepreneuriat et Bonne gouvernance" par Claude Marie Andtoungou.

A l'issue de ces différents ateliers où les participants ont pris du plaisir à prendre part, chacun d'eux a reçu une attestation de participation des mains de la marraine, des coaches et des responsables de l'ONG Sambas-Labs. "Je suis heureuse d'avoir participé aux Sambas-Kids. Je me suis fait de nouveaux amis et j'ai beaucoup appris. J'aimerais encore revenir l'année prochaine. Les Sambas-kids, c'est la magie !" s'exclame un jeune garçon de 10 ans.

Pour la Marraine de cette sixième édition, l'événement est une réussite. Réussite parce que les Sambas-kids, c'est le rendez-vous des enfants de toutes les catégories sociales. Elle se réjouit qu'il ait eu une harmonieuse rencontre entre les coaches et les enfants. "Ils ont pu inculquer des valeurs humaines, culturelles et bien d'autres vertus aux participants qui les ont appréciées à leur juste valeur" relève t-elle.

Tous heureux, les enfants auront voulu plus de jours pour apprendre davantage de leurs encadreurs. Beaucoup ont promis être du rendez-vous de l'an prochain. Les Sambas-Kids bouclent leur sixième édition en beauté.