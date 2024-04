Gabon: Un atelier de renforcement des capacités destiné aux acteurs engagés dans la gestion et l'opérationnalisation du secteur forêt-bois dans les départements de l'Ivindo et de la Zadié

Makokou le 30 mars 2024. La Direction Provinciale des Eaux et Forêts de l'Ogooué-Ivindo et les ONGs Conservation Justice et Brainforest ont organisé les 26 et 27 mars 2024 à Makokou, et les 29 et 30 mars à Mekambo, un atelier de renforcement des capacités destiné aux acteurs engagés dans la gestion et l'opérationnalisation du secteur forêt-bois dans les départements de l'Ivindo et de la Zadié. Les villes d'Ovan et Booué seront également concernées les jours suivants.

Ces formations ont permis de sensibiliser et d'informer ces acteurs du secteur forestier sur les thématiques qui le plus souvent sont source de conflits au sein des communautés rurales. Les thématiques abordées tournaient autour des Cahiers de Charges Contractuelles (CCC), du Comité de Gestion et de Suivi des Projets (CGSP), des Fonds de Développement Local (FDL) et des Forêts Communautaires (FC).

« Cet atelier vise un double objectif. Le premier est celui de renforcer les capacités des populations impactées par l'exploitation forestière, afin de leur permettre de mieux gérer le fonds de développement local, de sorte que les projets soient de plus en plus suivis, et que le processus de signature des cahiers de charges contractuelles soient bien connus par les communautés d'une part. Et, d'autre part, l'atelier consiste à donner aux populations un maximum d'outils pour leur permettre de mieux gérer les forêts communautaires », a expliqué le Colonel Célestin NDINGA GNAMA, Directeur Provincial des Eaux et Forêts de l'Ogooué- Ivindo.

Prenant la parole en lieu et place du Gouverneur de la Province de l'Ogooué-Ivindo empêchée, Adelaïde Chantal NGOVET épouse NKOGHE, Préfet du département de l'Ivindo, par ailleurs présidente du CSGP de ladite circonscription administrative, n'a pas manqué de saluer cette initiative qui permet aux parties prenantes d'échanger de façon approfondie sur des sujets aussi essentiels que les règles de gestion au sein des forêts, la mise en place des cahiers de charges contractuelles, la gestion des projets financés par les FDL et la foresterie communautaire.

Pour le Préfet, ce partage d'expérience est nécessaire pour insuffler une nouvelle dynamique dans les rapports qui lient les communautés à leurs partenaires, donc dans le développement des localités.

Au Gabon, ces questions techniques s'inscrivent dans le cadre des mécanismes sociaux mis en place par l'État pour permettre aux communautés de conduire par elles-mêmes, la destinée de leur développement. Les cahiers de charges contractuelles (CCC) sont en effet des contrats signés entre les entreprises et les communautés villageoises concernées par l'exploitation forestière dans une zone donnée. Quant aux forêts communautaires, leur valorisation permet aux communautés de disposer d'un ensemble de moyens leur permettant de développer des activités génératrices de revenus.

De leur côté, les populations ont félicité cette initiative qui selon Elie-Nloh Hubert-Bled, Chef de Canton Ntang-Louli, également président de l'association Ebyeng Edzuameniene (A2E), « permettra d'éviter les confusions ». Car selon lui, la foresterie communautaire, ce n'est pas tout le monde qui en maîtrise les rouages. « Aujourd'hui, l'atelier nous a édifié sur de nombreuses choses pour éviter les dérapages », a-t-il souligné. Une position partagée par les communautés des autres villages qui ont exprimé le voeu de voir cette initiative se renouveler.