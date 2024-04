Ile Maurice: Première édition à Mont Choisy dimanche

L'évènement qu'organise Décathlon Maurice, est sous l'égide de la Fédération mauricienne de triathlon (FMTri). Cette initiative a l'objectif d'instaurer un mode de vie sain et actif à travers l'île, en offrant une expérience multisportive aux Mauriciens de tous âges et de tous niveaux. Théo Rebeyrotte, directeur général de Décathlon Maurice, nous en dit un peu plus.

«C'est Décathlon Maurice qui sponsorise l'évènement qui reste sous la bannière de la FMTri. Cette journée a pour but de faire découvrir la pratique des sports enchainée avec une course assez simple composée de natation et de course à pied à Mont Choisy. Il y a 3 épreuves : Un aquathlon longue distance (2 km natation, 10 km de course à pied), un aquathlon sprint (500 m de natation, 5 km de course à pied) et un aquathlon kid de 6 à 12 ans (100 km de natation et 500 m de course à pied)», déclare Théo Rebeyrotte.

Pour rappel, à travers cet évènement, Décathlon a pour but de rendre plus accessibles les multisports à tous, en particulier avec des distances plus courtes et la possibilité de les faire en relais. «Nous sommes conscients que la combinaison de différentes disciplines peut être intimidante pour certains, c'est pourquoi nous avons conçu cet événement pour qu'il soit ouvert à tous les niveaux de compétence. Cela représente pour nous bien plus qu'une simple compétition ; elle incarne notre engagement envers un mode de vie actif et notre volonté de créer des moments de bonheur et de partage à travers le sport», a ajouté le directeur général de Décathlon Maurice.

Le Décathlon Swim and Run s'inscrit dans le cadre de l'ouverture d'un magasin dans le Nord à Beau-Plan. Cela dit, Théo Rebeyrotte (Ndlr : qui a repris sérieusement la compétition de triathlon cette saison et qui se prépare pour un Ironman à la fin de l'année en Australie), affirme que Décathlon a souhaité «organiser un événement sportif qui se veut ludique, familial et fun».

«Il y aura des officiels de la FMTri et ceux de Décathlon pour encadrer la course. Nous avons mis les moyens pour faire une belle épreuve et espérons que cela deviendra un classique», assure Théo Rebeyrotte.