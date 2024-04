Ile Maurice: Colina L'Éveillé poignardée au cœur en pleine rue par son ex-concubin

C'est l'incompréhension et le choc après le drame survenu mardi après-midi à Résidence Vallijee. Marie Colina Cindy L'Éveillé, une habitante de la localité de 31 ans, plus connue comme Colina, a été poignardée en pleine rue. Le présumé meurtrier, Sydney André, l'ex-concubin de la victime âgé de 67 ans et habitant Ste-Croix, a été arrêté. C'est sous l'influence de l'alcool que le suspect a été embarqué et conduit au bureau de la Criminal Investigation Division de Port-Louis Sud. Il a ensuite été transporté à l'hôpital Dr A. G. Jeetoo car il avait été tabassé par des membres du public, témoins de la scène. Il devra être inculpé devant la justice à sa sortie de l'établissement.

Une habitante de Vallijee a expliqué aux enquêteurs qu'elle a vu le suspect près du jardin. Il a ensuite sorti un couteau qu'il avait dissimulé dans ses vêtements et a poignardé Colina. Cette dernière, touchée en plein coeur et au foie, s'est écroulée au sol devant des passants stupéfaits. Le suspect a été maîtrisé et la police de Bain-des-Dames a été alertée. L'arme du crime a été sécurisée. Le motif du drame demeure un mystère. Les enquêteurs devront y voir plus clair une fois l'interrogatoire formel du suspect commencé. La Major Crime Investigation Team North a pris le relais dans cette affaire.

Colina L'Éveillé était la mère de quatre enfants, âgés de trois, cinq, neuf et 13 ans, et elle était séparée de son époux. La mère de famille, qui travaillait dans une compagnie de nettoyage, vivait en concubinage avec un habitant de Résidence Vallijee. Sa soeur de 19 ans, qui réside à Bambous, relate qu'elle ne méritait pas de mourir : «Li pa ti enn dimounn mové. Li ti amikal ek zovial ek zot tou. Li pa ti ena okenn lenmi.» Cette dernière confie qu'elle avait croisé sa soeur il y a quelques jours alors qu'elle se rendait au travail : «Monn dir li get kouma tonn megri. Li dir mwa wi, stress travay. Mo dir li pas lakaz. Monn rest atann li dimans, lindi. Li pann vini. Mardi mo mama call mwa, anons mwa sa nouvel-la.» Elle dit ne pas connaître le suspect et que sa soeur ne lui a jamais parlé de lui.

L'autopsie pratiquée par le médecin légiste de la police, le Dr Prem Chamane, a attribué le décès de Colina L'Éveillé à un «stab wound to the heart and liver».