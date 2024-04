Tunisie: Lors d'une visioconférence avec les consuls généraux, consuls et chefs de bureaux consulaires - Nabil Ammar exhorte les diplomates à mieux interagir avec la communauté tunisienne

Le ministre des Affaires étrangères a souligné l'importance de poursuivre les efforts visant à améliorer le niveau des services administratifs et consulaires et la numérisation, en évitant les. difficultés et en concevant de nouveaux moyens qui tiennent compte de la spécificité du pays d'accréditation et de la carte de répartition des membres de la communauté.

M. Nabil Ammar, ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger, a supervisé, hier, en présence du secrétaire d'Etat et des hauts cadres du ministère, une visioconférence avec les consuls généraux, consuls et chefs de bureaux consulaires, dans le cadre de réunions périodiques avec nos missions à l'étranger. Cette rencontre a permis de discuter notamment des derniers développements de l'activité du ministère, de l'action gouvernementale et des conditions de résidence de la communauté tunisienne. Il a été également procédé à un échange de points de vue sur les meilleurs moyens de développer la performance et d'améliorer la qualité des services rendus aux membres de la communauté tunisienne à l'étranger et de défendre leurs intérêts.

Dans ce contexte, le ministre a souligné l'importance de poursuivre les efforts visant à améliorer le niveau des services administratifs et consulaires et la numérisation, en évitant les difficultés et en concevant de nouveaux moyens qui tiennent compte de la spécificité du pays d'accréditation et de la carte de répartition des membres de la communauté, à travers une meilleure coordination et une coopération plus étroite avec les différents départements centraux et autres institutions tunisiennes concernées. Il a exhorté les chefs de missions consulaires à réagir rapidement, à mieux faire connaître les activités et initiatives qu'ils mènent à tous les niveaux, à assumer le rôle qui leur est assigné dans le domaine de la diplomatie économique et culturelle et à oeuvrer, en coordination avec les ambassadeurs, au renforcement des relations de la Tunisie avec les pays amis et frères, notamment aux niveaux local et régional.

Le ministre a également appelé à intensifier la communication avec les membres de la communauté, à les sensibiliser aux grands efforts déployés pour améliorer les services qui leur sont fournis et les encourager à s'organiser afin d'unifier les propositions, ce qui serait de nature à se refléter positivement sur les conditions de leur résidence, leur participation à la prise de décision en Tunisie et leur contribution à l'effort de développement dans notre pays. Les compétences tunisiennes ont été aussi au centre des sujets débattus lors de la réunion. A cet égard, Nabil Ammar a souligné la nécessité d'approfondir le lien avec elles, de mettre à profit leurs idées et de bénéficier de leurs expériences et relations.