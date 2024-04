Angola: Le Président angolais souligne le renforcement de l'État démocratique

Luanda — Le Président de la République, João Lourenço, a souligné jeudi que la normalisation du fonctionnement des institutions républicaines a permis de renforcer les fondements de l'Etat de droit démocratique.

Dans une déclaration à l'occasion de la Journée de la paix et de la réconciliation nationale, célébrée le même jour, il a affirmé que cette situation garantit l'unité et assure la défense de la souveraineté nationale.

Pour le Chef de l'État, 22 ans après la fin de la guerre qui a endeuillé et déchiré la nation angolaise, nous vivons aujourd'hui dans une réalité très différente.

Il a souligné que la récupération des infrastructures détruites, la relance de la vie économique et le déminage des champs nécessitent un effort gigantesque de la part du Gouvernement, avec des conséquences qui se reflètent encore aujourd'hui dans les comptes publics.

Les investissements massifs dans les systèmes d'approvisionnement en eau potable et en électricité, ajoute-t-il, profitent déjà à des millions de citoyens.

Il a aussi mentionné la construction de nombreux établissements d'enseignement de différents niveaux et centres de recherche, ainsi que la construction d'un nombre considérable de nouvelles unités hospitalières à travers le pays, dont beaucoup sont de référence.

%

Il a affirmé que l'Exécutif investit également dans l'agriculture et l'agro-industrie, comme moyen de diversifier l'économie et de réduire la dépendance au pétrole.

D'autre part, il a expliqué que les difficultés encore vécues ne peuvent être comparées à celles vécues pendant la guerre, lorsque des milliers de personnes ont perdu la vie ou ont été contraintes de quitter leur lieu d'origine et ont dû survivre dans des conditions difficiles à imaginer.

Dans la déclaration, João Lourenço réitère que pour les familles ayant de grands besoins, l'Exécutif crée les conditions pour les réduire, en créant des programmes de soutien et en adoptant des politiques pour améliorer les conditions de vie de la population en général.

"Aujourd'hui, il est possible de circuler jour et nuit sur tout le territoire national et le réseau routier et ferroviaire a été progressivement restauré et augmenté, en mettant l'accent sur le corridor de Lobito, un itinéraire capable de créer une coopération avantageuse et de stimuler l'émergence de nombreuses affaires associées", a indiqué le Chef de l'État.

Le transport aérien, assure-t-il, n'a pas été négligé, la récente inauguration de l'aéroport international de Luanda étant une porte ouverte sur le monde.

Il a précisé que, malgré le temps nécessaire, la pacification des esprits, la guérison du traumatisme causé par la guerre et la réconciliation nationale complète, des résultats positifs ont déjà été obtenus et l'harmonie sociale est aujourd'hui une victoire pour tous les Angolais.

João Lourenço félicite les forces de l'ordre pour leurs efforts dans la lutte contre les foyers de criminalité dans certaines localités, afin que les Angolais puissent se consacrer au travail et aux loisirs sans problèmes de sécurité.

Il considère que les conflits normaux dans un régime démocratique sont résolus devant les tribunaux, lors d'élections libres et régulières et au Parlement angolais, qui comprend des partis d'idéologies et de propositions politiques différentes, dans le cadre de la Constitution de la République.

Pacification

João Lourenço a également laissé un mot sur le rôle de l'Angola dans la résolution des conflits sur le continent africain.

Il ne se dit pas surpris que l'Angola se présente comme un exemple en Afrique et soit appelé à utiliser son expérience dans la résolution des conflits comme médiateur dans le dialogue entre les parties opposées, tant dans la région des Grands Lacs qu'en Afrique Centrale.

"La reconnaissance par l'Union africaine du Chef de l'État angolais comme champion de la paix en est la preuve la plus évidente", il a admis.

Pour le Président de la République, l'Angola se présente comme un défenseur tenace de la voie pacifique et négociée vers tous les conflits, quelle que soit leur origine, condamnant catégoriquement tout changement de régime par des moyens non démocratiques et anticonstitutionnels.

Il a souhaité que la paix et l'esprit de réconciliation soient fermement installés dans chaque foyer et dans l'esprit et le coeur de tous les Angolais.