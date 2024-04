Tunisie: Présidence du gouvernement - Les contours du projet de la Cité médicale des Aghlabides se précisent

Au cours d'un Conseil ministériel, une présentation a été faite sur les différentes composantes de ce projet, les prestations les plus importantes et les spécialités qu'il comprendra. Ont été également passés en revue, les premiers objectifs, comme la création de 42 000 emplois, ainsi que de nouveaux marchés export des produits innovants dans l'industrie de la santé.

Le Chef du gouvernement a présidé un Conseil ministériel restreint au Palais du gouvernement à La Kasbah autour du grand projet de Cité médicale des Aghlabides à Kairouan, en présence du ministre Conseiller auprès du Président de la République, Mustafa Ferjani, de la ministre des Finances, Siham Boughdiri Nemsia, de la ministre de l'Économie et du Plan, Faryal Ouerghi Sabai, du ministre de la Santé, Ali Mrabet, et de la ministre de l'Équipement et du Logement, chargée de diriger le ministère des Transports, Sarah Zaafarani Zanzri.

Le Chef du gouvernement a insisté sur l'importance du caractère économique, social et scientifique de ce projet modèle à l'échelle nationale et continentale, soulignant son rôle central dans le développement des régions voisines et du renforcement de la compétitivité dans plusieurs domaines tels que la santé, les industries et le tourisme médical.

Au cours du Conseil, une présentation a été faite sur les différentes composantes de ce projet, les prestations les plus importantes et les spécialités qu'il comprendra. Ont été également passés en revue, les premiers objectifs, comme la création de 42.000 emplois, ainsi que de nouveaux marchés export des produits innovants dans l'industrie de la santé.

A noter que le projet de la Cité médicale des Aghlabides à Kairouan comprend un espace services de santé, un espace universitaire, un espace industriel dédié à la santé, un espace touristique, culturel, de divertissement et sportif, un espace résidentiel, un espace de services publics, administratifs et de sécurité, un espace pour la production d'énergies renouvelables, un centre de collecte et de traitement des déchets ordinaires et médicaux.

A l'issue de la séance, le Conseil a approuvé la création d'une société anonyme publique dénommée Société aghlabide de la Cité médicale de Kairouan, qui entreprendra diverses études, travaux d'infrastructures, d'identification et de commercialisation des composantes de la Cité médicale, et exploitation des espaces qui le composent, sous la tutelle du Ministère de l'Equipement et de l'Habitat.