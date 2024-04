Tunisie: Spectacle ramadanesque de la Troupe «Tawk el yassamine» au Théâtre de l'Opéra de Tunis - La magie de la musique pour briser les barrières du handicap

Formée par des femmes aux voix d'or et aux coeurs d'ange, Tawk El Yassamine est plus qu'une simple troupe musicale. Unies par leur passion pour la musique et leur engagement caritatif, ces femmes talentueuses mettent leur art au service de la bienfaisance. Animé par un profond engagement caritatif, chaque spectacle se transforme en une véritable ode à la solidarité, où les voix mélodieuses se mêlent à la générosité du public pour créer une onde de positivité et d'espoir.

Depuis sa création, ses spectacles sont non seulement divertissants, mais ont aussi un impact positif sur la vie des personnes dans le besoin.

Mme Hela Fakhfakh, enseignante universitaire à l'Ihec de Sfax et membre de la troupe Tawk El Yassamine, relate, non sans fierté, le carnet de bord de la troupe : «Les membres de ce joyau musical sont animés par un désir de se démarquer, en utilisant leur talent musical, pour collecter des fonds pour des actions caritatives. Nous sommes fières de représenter la gent féminine, emportées par le message d'empowerment de la femme qui s'implique dans les oeuvres sociales».

Notre interviewée ne manque pas de s'enorgueillir des actions de bienfaisance : «Chaque spectacle est destiné à une association. Loin de tout but lucratif, notre leitmotiv est d'imprégner un sourire sur les lèvres des enfants handicapés et nécessiteux. Nous prônons la générosité envers l'enfance, l'humanité et les causes nobles. Le sens de l'empathie et l'importance de la solidarité prévalent dans chacune de nos apparitions».

Leur prochain spectacle est programmé pour demain (5 avril), sur la scène de Théâtre de l'Opéra à la Cité de la culture de Tunis. Notre invitée s'extasie sur ce spectacle ramadanesque : «Le spectacle revêt une importance particulière. En effet, l'intégralité des fonds collectés sera versée à l'association Mouroua pour financer l'acquisition d'un bus. Ce bus, véritable bouée de sauvetage, permettra aux 100 enfants pris en charge par cette association, souvent isolés dans des zones reculées, de se déplacer et d'accéder aux soins qui leur sont nécessaires.

Nous faisons appel à la générosité des amateurs de la belle musique et aux coeurs d'ange, pour surfer sur le site et réserver leurs tickets».Tawk el Yassamine invite le grand public, pour meubler une veillée ramadanesque, et se joindre à cet élan de solidarité en assistant à ce spectacle et en contribuant ainsi à l'amélioration du quotidien des enfants de «Mouroua». Plus qu'une simple soirée musicale, cet événement fera vibrer des voix envoûtantes, en concrétisant un acte de solidarité concrète dans la vie de ces enfants. C'est aussi une occasion pour unir la voix douce de ces femmes et leurs coeurs, pour un futur plus radieux pour ces chérubins en mal de motricité.