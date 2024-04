Tunisie: Demain soir, à La Médina de Tunis - Le Stambali de Sidi Ali Lasmar célèbre « Laylat Al Kader »

À l'occasion de la sainte nuit du 27e jour du Ramadan (Laylat Al Kader), l'association Sidi Ali Lasmar organise un grand événement qui aura lieu le 5 avril 2024 à la zawiya de Sidi Ali Lasmar à la médina de Tunis, Beb Jdid à partir de 22 h 00.

Cet évènement sera animé par la troupe du Stambeli de Sidi Ali Lasmar qui a concocté pour l'occasion un programme qui s'annonce original et haut en couleur. L'association Culture Stambali tunisien "Sidi Ali Lasmar" fondée le 23 mai 2016 à Tunis et présidée par Riadh Ezzawech a pour but de contribuer à la préservation de l'art culturel Stambali comme hérité culturel et en aidant à apprendre à jouer ses instruments et les règles de sa danse.

Dans tout le Maghreb, un culte des esprits s'est répandu par les routes tracées entre le Magheb et l'Afrique Sub- Saharienne. Appelés Gnawa au Maroc, Diwan en Algérie et Stambali en Tunisie, ce culte témoigne de l'histoire de cette pratique thérapeutique et de la richesse de ce patrimoine musical. Un beau spectacle à ne pas rater.