Tunisie: SIAL Canada - Une mission de prospection au Salon international de l'industrie agroalimentaire

Une mission d'affaires au Canada sera organisée par la Chambre de commerce et d'industrie de Sfax en partenariat avec l'ambassade du Canada à Tunis, du 14 au 18 mai 2024, et ce à l'occasion de la tenue du Salon de l'industrie agroalimentaire canadienne «SIAL Canada» qui aura lieu à Montréal du 15 au 17 du même mois. L'objectif de cette mission est de prospecter les opportunités d'exportation et de partenariat qu'offre le marché canadien, afin d'établir des relations d'affaires durables avec ce pays.

Le programme de la mission comportera des rencontres B to B sur stand, mais aussi des visites de structures canadiennes et un séminaire de formation sur le marché canadien au profit des entreprises opérant dans le secteur de l'agroalimentaire.

Les entreprises intéressées doivent remplir le formulaire d'inscription sur le lien suivant : httpss://tinyurl.com/mrjd5hvr avant le 20 février 2024.

Le SIAL Canada propose une offre complète de produits dédiés à l'alimentation et constitue une porte d'entrée au marché américain et international. Ce salon regroupe plus de 1.000 exposants nationaux et internationaux venus de 44 pays et accueille plus de 21 000 visiteurs professionnels du Canada, des États-Unis mais aussi de 77 autres pays étrangers.