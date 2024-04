Afrique: Ligue des champions / L'EST s'envole aujourd'hui pour Abidjan - Fin prêts et bien motivés ...

L'essentiel du travail a été fait à Tunis, volet tactique, avant de s'envoler cet après-midi vers Abidjan. Ce qui reste à faire sur place, c'est de s'acclimater avec un temps chaud et humide et découvrir demain la pelouse du Stade Le Félicia.

La délégation "sang et or" a clôturé hier soir sa préparation à Tunis avant de s'envoler cet après-midi à destination d'Abidjan à bord d'un vol direct qui décollera de Tunis à 15h00. La délégation devra arriver à Abidjan en soirée, la durée du vol étant de 5 heures, environ. La direction du club, rappelons-le, a voulu affréter un vol spécial, mais n'a pas pu se l'offrir faute d'avion disponible.

Un taux d'humidité très élevé !

A leur arrivée, ce soir, les joueurs seront confrontés à un taux d'humidité très élevé, estimé à 72%. Il fera également chaud, entre 26° et 33°. Samedi, jour du match, les prévisions météo prévoient des indicateurs similaires, une température variant entre 26° et 32° et un taux d'humidité de 72%. C'est dire que Mohamed Amine Ben Hmida et ses camarades ont tout juste 48 heures pour s'acclimater. Ce ne sera pas évident pour eux de jouer dans un climat excessivement humide. Un handicap majeur qu'il faudra dépasser. Ils n'ont pas vraiment le choix.

Tous les attaquants sont opérationnels

Samedi soir, Miguel Cardoso aura toutes les cartes en main sur le plan offensif. Et c'est une excellente nouvelle pour l'équipe appelée à faire le jeu. Disposer de tous ses attaquants permettra au technicien portugais d'avoir de nouvelles options. L'essentiel, c'est que l'attaque se montre efficace. Car à Abidjan, il n'y aura pas de seconde chance. Il ne faut pas rater le cadre et éviter de passer à côté de belles opportunités de scorer.

Et s'il y a un attaquant qui n'a pas été utilisé lors du quart de finale aller, c'est Mohamed Ali Ben Hammouda ménagé par Cardoso. Ce dernier s'est entraîné normalement avec ses coéquipiers et sera fin prêt après-demain soir. Quant à André Bukia, sa sortie lors du match aller contre l'ASEC s'est faite sur la base d'un choix tactique. Ce n'était donc pas un changement forcé et le joueur n'est pas blessé comme l'ont laissé entendre certains sites, nous a assuré une source officielle. Bilel Sahli, quant à lui, est opérationnel et s'entraîne normalement avec ses coéquipiers, mais il ne rentre pas, pour le moment, dans les plans de Miguel Cardoso.

Cela dit, les joueurs qui feront le voyage à Abidjan seront au nombre de 24.