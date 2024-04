Ile Maurice: La police dit oui pour Côte-d'Or et le Domaine 7 Cascades

La police a jugé appropriés deux des cinq lieux proposés par des organisateurs de concerts. Il s'agit du stade de Côte-d'Or et du Domaine 7 Cascades à Henrietta. C'est ce qu'a indiqué le ministre des Arts et du patrimoine culturel, Avinash Teeluck, lors de la séance de questions parlementaires de mardi. Il répondait à Franco Quirin, député du Mouvement militant mauricien, sur les sites alternatifs que propose le ministère pour accueillir les concerts.

Après une série d'annulations, qui a suivi la brutale irruption d'un groupuscule à La Citadelle en octobre 2023, le 28 décembre de l'année dernière, le ministère des Arts avait annoncé qu'il y aurait une site visit des lieux de concerts en janvier 2024.

La visite a eu lieu le mercredi 20 mars, au stade Anjalay Coopen. Entretemps, l'Union des artistes, en présence d'organisateurs de concerts, avait soumis une liste de cinq lieux comprenant le Domaine VIP Business Park à Baie-du-Tombeau, Riche Terre Business Park, le Domaine 7 Cascades, le terrain de foot de Médine, le stade de Côte-d'Or et le Domaine de Saint-Aubin.

Entre le 17 juillet 2023 et le 28 mars 2024, sept réunions ont eu lieu entre l'Union des artistes, des organisateurs de concerts et le ministère des Arts et du patrimoine culturel, a détaillé Avinash Teeluck. Il a souligné que «l'organisation de concerts n'est pas interdite, mais est sujette au feu vert de toutes les autorités concernées».

Cette annonce fait réagir l'organisateur Bruno Raya de Live N Direk Entertainment. «Les lieux de concerts sont limités à Maurice. Kot gagn plas nou akeyir li pozitivman». Mais souligne-t-il, encore faut-il que ces lieux soient bons pour les organisateurs et le public. «Le Domaine 7 Cascades est dans un endroit humide où le temps joue contre les concerts en plein air. Quand il pleut c'est très boueux.» Selon lui, cette adresse n'a qu'«enn sel rantre, enn sel sorti. Sime la sere. Mais je ne suis pas contre si toutes les facilités sont mises à disposition».

L'organisateur s'étonne qu'une site visit a eu lieu le mois dernier au stade Anjalay Coopen, dans le Nord, mais qu'il ne figure pas dans les lieux retenus qui sont eux dans l'Est et le centre de l'île. «Cela montre que le ministre nous mène en bateau, pe zwe ar nou. Pendant quatre ans, il nous a pris pour acquis.»

Pour Bruno Raya, le nombre élevé de réunions - sept en tout - qui ont eu lieu sans que cela n'améliore le sort des organisateurs de concerts, illustre «l'incompétence» du ministre. «Toutes ces réunions et rien n'a changé. À combien de ces réunions le ministre a-t-il assisté ? Bien souvent, on se retrouve avec des fonctionnaires qui disent qu'ils sont là uniquement pour prendre note. Apre nanye pann bouze.» Il précise qu'un collectif d'organisateurs, le Professional Events Organisers, a assisté à deux réunions quatre mois avant ce qui s'est passé à La Citadelle. «Enn li ti la, enn li pa ti la. Ces réunions n'ont lieu que pour la galerie.»

Pour la police le stade de Côte-d'Or et le Domaine 7 Cascades conviennent à l'organisation de concerts. Pour le stade Anjalay Coopen il faudra encore patienter.

Avant les événements : Des travaux au stade Anjalay Coopen toujours attendus

Est-ce le stade Anjalay Coopen ou des terrains avoisinants qui seront disponibles pour la tenue de concerts ? Question supplémentaire du député travailliste Fabrice David adressée au ministre des Sports, Stephan Toussaint. Le député s'est appuyé sur un communiqué de l'Union des artistes qui a participé à une site visit du stade de Belle-Vue le mercredi 20 mars. Le syndicat avait déploré qu'il «n'ait jamais été mentionné que ce serait d'autres sites environnants qui seraient identifiés pour accueillir les événements artistiques et culturels. La visite et les explications concernaient des terrains de sport annexes mais pas le stade principal». Le ministre des Sports a répondu que c'est «le stade complètement et les terrains avoisinants qui, une fois les travaux complétés, seront mis à disposition».

Où en sont les travaux de rénovation du stade Anjalay Coopen, pour qu'il puisse accueillir des concerts ? Le ministre des Sports a rappelé que le «National Resilience Fund» a prévu Rs 60 millions pour ces travaux. Avec une tranche de «Rs 10 millions pour l'année financière en cours et une tranche de Rs 50 millions qui sera disponible lors de la prochaine année financière»

Il a ajouté que ces travaux seront exécutés en deux phases. La première concerne les travaux d'étanchéité. Alors que la seconde phase concernera les branchements électriques etc. Une fois les travaux définis par le ministère des Infrastructures nationales, le ministère des Sports lancera l'appel d'offres.