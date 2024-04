Algérie: Tournoi futsal de la presse - L'équipe de DZ Match détrône Canal Algérie et remporte la 3e édition

ALGER — La 3e édition du tournoi de Futsal de la presse nationale a pris fin dans la nuit du mercredi à jeudi à La Coupole du complexe olympique Mohamed Boudiaf d'Alger, avec le sacre de l'équipe du site électronique DZ Match, vainqueur face au tenant du titre Canal Algérie, à l'issue de la séance des tirs au but 3-2 (1-1) après le temps réglementaire de la rencontre qui a tenu toutes ses promesses.

En présence du ministre de la Communication, M. Mohamed Laagab, du conseiller du président de la République chargé de la Direction générale de la communication, M. Kamel Sidi Said, du président de l'UNEP (Union nationale des entrepreneurs publics), Charaf-Eddine Amara, et de plusieurs personnalités et invités d'honneur, la finale de la 3e édition du tournoi Futsal de la presse nationale a été très disputée, entre un tenant du titre qui voulait conserver son titre, Canal Algérie, et une équipe de DZ Match, qui a créé lors de la 2e édition la surprise en terminant à la 4e place et décrochée le titre de la meilleure équipe fair-play.

Quelque peu assommé par ce but, les coéquipiers de Hamza Brakni ont mis du temps pour rentrer dans le match et surtout dans sa première période qui s'est terminée en faveur du détenteur (1-0).

La seconde mi-temps devait être plus attractif entre les deux équipes qui ont essayé d'honorer leur statut de finaliste. D'ailleurs, le jeu était très équilibré durant cette période qui a vu, tout de même, quelques ratés des deux côtés. Au moment où le match allait prendre fin avec un nouveau sacre de Canal Algérie, le meilleur buteur du tournoi Hamza Brakni (avec 17 buts) réalise l'inattendue égalisation à neuf seconde de la fin du match (1-1) d'une tête, profitant de la sortie hasardeuse du gardien Djalal Guettai.

Les deux équipes devaient se départagées par la série des penalties qui ont souri au gardien de DZ Match, Youcef Islam Boukhet, auteur de plusieurs arrêts et surtout du but du sacre (3-2).

Avec le sacre de la 3e édition du tournoi futsal de la presse nationale, l'équipe de DZ Match succède au palmarès de la compétition à Canal Algérie, qui avait succédé à son tour l'année dernière (2023) à celle d'Echourouk News, détentrice du trophée de la première édition.

Cette soirée ramadhanesque a pris fin avec la remise des différents trophées, en plus des chèques d'un montant de 500.000 DA au vainqueur, 300.000 DA au second et 200.000 DA au 3e, ainsi que les distinctions au meilleur joueur du tournoi (Chouiel Hicham/Al-Ikhbariya), meilleur gardien (Youcef Islam Boukhet/DZ Match), meilleur buteur (Hamza Brakni/DZ Match), le prix du fair-play à l'équipe de Akhbar Al Watan, ainsi que des trophées honorifiques au collectif d'arbitre qui a officié durant tout le tournoi.

En marge de la finale, le ministre de la Communication, Mohamed Laagab et le conseiller du président de la République, chargé de la Direction générale de la communication, M. Kamel Sidi Said, ainsi que le président de l'UNEP (Union nationale des entrepreneurs publics), Charaf-Eddine Amara, ont présidé la cérémonie de remise de trophées honorifiques à titre posthume aux familles des journalistes sportifs algériens décédés récemment.

La 3e édition du tournoi de Futsal, qui a pris cette année 2024 le "naming" de l'UNEP, sponsor principal de la compétition, a enregistré la contribution de plusieurs partenaires dont l'office du Complexe olympique 'Mohamed Boudiaf' (OCO), du Comité olympique et sportif algérien (COA), la Fédération algérienne de football (FAF), Al Rayane Healthcare, entre autres.

Et d'ajouter : "Je rends un grand hommage à nos bénévoles mobilisés et enthousiastes qui ont contribué à la réussite de cette nouvelle édition d'un tournoi qui enregistre à chaque fois un engouement particulier et qui grandit d'année en année. Tous les membres du comité d'organisation sont à féliciter".

Vingt-Quatre (24) équipes représentant différents médias nationaux dont celle de l'APS (Algérie presse service) étaient au départ de cette la 3e édition du tournoi de la presse dédiée cette année aux journalistes tombés en martyrs à Ghaza dans l'agression que mène l'armée sioniste contre les Palestiniens, et en mémoire aux journalistes algériens décédés récemment.