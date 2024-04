Tunisie: 18e Sheikh Zayed Book Award - Ahmed Somai et Houssemeddine Chachia lauréats des catégories 'Traduction' et 'Jeunes auteurs'

TUNIS/Tunisie — TUNIS,4 avr. (Rédaction TAP)- Les Tunisiens Ahmed Somai et Houssemeddine Chachia ont été primés à la 18ème édition de Sheikh Zayed Book Award, SZBA 2023-2024. Six lauréats et une maison d'édition ont été sélectionnés par un jury anonyme dans les différentes catégories de cet important prix mondial émirati consacré à la littérature et à la culture arabes.

Le palmarès complet a été annoncé, jeudi, dans les catégories Littérature, Jeune auteur, Traduction, Contribution au développement des nations, Culture arabe dans d'autres langues, Édition de manuscrits arabes et Édition et technologie. Pour cette édition 2024, aucun titre n'a été sélectionné dans les catégories "Littérature pour enfants" et "Critique d'art et littéraire".

L'avis du jury sur l'oeuvre de Ahmed Somai et Houssemeddine Chachia

Ahmed Somai a remporté le prix de la Traduction pour « Al-Ilm al-Jadeed » (La Scienza Nuova - La nouvelle science) de l'auteur Giambattista Vico. Ce livre traduit de l'italien vers l'arabe a été publié, en 2022, par Adab Publishing and Distribution. « Le Dr Somai se distingue par transposer habilement la terminologie, la structure, la formulation et le contexte dont il a été fait mention en arabe, a noté le jury de cette catégorie. De plus, le traducteur a inclus un introduction notable, ainsi que de nombreuses annotations pour aider à clarifier les idées et les informations présentées dans le texte, ce qui fait de sa traduction un ajout significatif pour la bibliothèque arabe ».

Houssemeddine Chachia est le lauréat de la catégorie Jeunes auteurs pour « Al Mashhad al-Moriski : Sardiyat al-Tard fi al-Fikr al-Espani » (Le paysage mauresque : récits d'expulsion dans la pensée espagnole moderne). Publié par le Centre de recherche et d'intercommunication des connaissances, cet ouvrage met en lumière l'expulsion des Morisques restés en Espagne, aborde ses dimensions socioculturelles et explore la relation entre mémoire et identité historique.

Le jury a récompensé l'oeuvre de ce chercheur qui « fait un effort notable dans l'investigation et la documentation des faits, tout en assurant une présentation analytique et critique. L'étude présente du matériel historique documenté en espagnol sur le sujet, offrant une étude historique interdisciplinaire des civilisations et de leurs relations d'un point de vue scientifique. », Peut-on lire sur le site de Sheikh Zayed Book Award.

Les lauréats sont annoncés avant la Foire internationale du livre d'Abu Dhabi, clôturée chaque année par une prestigieuse cérémonie. La prochaine édition de la Foire internationale du livre d'Abu Dhabi aura lieu du 29 avril au 05 mai 2024.

Le prix du Livre Sheikh Zayed est une initiative culturelle indépendante soutenue par le ministère de la Culture et du Tourisme d'Abu Dhabi aux Emirats arabes Unis. Il est doté d'une valeur totale de 7.750.000 millions de dirhams des Émirats arabes unis, répartis entre le lauréat élu « Personnalité culturelle de l'année » qui se voit décerner un million de dirhams, tandis que les lauréats dans les 9 catégories reçoivent chacun 750 000 dirhams. Outre la récompense en espèces, chaque prix comprend une médaille d'or arborant le logo du prix du Livre Sheikh Zayed et un certificat du mérite.

Des prix pour un éditeur et quatre autres auteurs dont un Allemand, un Emirati et deux Egyptiens

Les autres lauréats de cette édition sont l'Allemand Frank Griffel qui a remporté le prix de la catégorie « Culture arabe dans d'autres langues » pour « The Formation of Post-classical Philosophy in Islam » (Oxford University Press, 2021).

L'égyptienne Reem Bassiouney est la lauréate de la catégorie « Littérature » pour son roman « Al Halwani : The Fatimid Trilogy » (Nahdet Misr Publishing, Printing and Distribution, 2022).

L'Émirati Kalifa Al Romaithi a remporté le prix de la catégorie « Contribution au développement des nations » pour son livre « Geographical Names Legacy of Generations » (Austin Macauley Publishers, 2022).

Notons que la Tunisienne Fatma Baccouche auteure de « Al-Arabiya Lughat al-Aayn : Dirasa Dalaliya Uurfaniya » (La langue arabe : une étude de la sémantique cognitive), publié chez Dar Meskeliani Editions), était dans la short-list de cette catégorie avec un autre écrivain syrien.

L'égyptien Mustafa Said a remporté le prix de la catégorie « Édition de manuscrits arabes » pour son étude intitulée « The Ship of Possession and the Precious Ship (Shehab al-Din) - Muwashah and Arabic-speaking Maqam Music between Theory and Practice » (ElAin Publishing, 2023).

La maison d'édition basée en Chine « Bayt Elhekma for creative industries » a remporté le prix de l' « Édition et technologie». Ce groupe vise à établir un pont culturel qui raconte l'histoire et l'histoire de la Chine, en promouvant le dialogue interculturel entre la Chine et les dans le monde arabe. Depuis sa création, le groupe a traduit et publié plus de 300 livres et publications, en plus d'un grand nombre de documents et les journaux. Il s'agit d'un projet culturel intégré opérant en Égypte, Émirats arabes unis, Maroc et Chine. Le groupe comprend un bibliothèque complète pour enfants comprenant des livres et des histoires pour enfants et adolescents, allant des histoires illustrées aux livres de développement des compétences, des ressources éducatives et des romans éducatifs de motivation pour les adolescents.

Les lauréats de cette 18e édition, ont été sélectionnés parmi 4 240 candidatures provenant de 74 pays dont 19 nations arabes et 55 du monde entier. Le Centre de langue arabe d'Abu Dhabi (ALC) a annoncé avoir reçu « le plus grand nombre de candidatures de son histoire ».

Le SZBA offre de nouvelles opportunités aux écrivains arabophones et récompense les auteurs qui écrivent sur la culture et la civilisation arabes en anglais, français, allemand, italien, espagnol et russe. Il est décerné aux créateurs et aux penseurs distingués dans les domaines de la littérature, des arts et des sciences humaines en Langue arabe, ainsi qu'à d'autres langues. Cette récompense soutient également le mouvement de traduction.