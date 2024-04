Ile Maurice: «Rien de politique, juste une tradition...»

Dimanche dernier, de nombreuses familles se sont réunies pour un déjeuner convivial sans oublier les célèbres chocolats de Pâques. Cependant, pour certains, cette période festive est loin d'être aussi joyeuse, car ils n'ont pas les moyens de s'offrir des chocolats ou de festoyer comme bon leur semble. Cette tradition demeure un exercice difficile pour beaucoup qui doivent lutter pour joindre les deux bouts. C'est ici qu'interviennent les politiciens dans leur circonscription. Ils n'hésitent pas à casser les tirelires pour mettre un sourire sur le visage de leurs mandants.

«Mo dir mersi minis Hurreeram pou sa don la. Dé boutey divin lotel. Mo kontan kan li pa bliyé zanfan sité. Kan zot fer sa koumsa nou pa pou bliye zot ek vot zot», laisse entendre un utilisateur heureux sur TikTok, déballant le sac obtenu du ministre Hurreeram. Le contenu : trois bouteilles de vin. La vidéo virale, circulant sur les réseaux sociaux, montre un habitant remerciant le ministre Bobby Hurreeram pour avoir organisé une distribution de bouteilles de vin et de chocolats pour Pâques. Dans la vidéo, l'émotion est palpable alors que l'habitant exprime sa gratitude envers le ministre, appelant à pérenniser cette initiative au-delà de la période pascale.

Interrogé sur cette initiative, le ministre n'a pas souhaité faire de déclaration officielle mais, selon des sources proches du ministre, cette action n'est pas nouvelle. En effet, il est réputé pour sa générosité et sa tradition de faire des dons à chaque fête ou occasion spéciale. Des agents politiques témoignent de sa constance à offrir des cadeaux pour diverses fêtes, que ce soit des gâteaux pour l'Assomption ou du vin et du chocolat pour Pâques. «Sé pa enn aksion politik akoz eleksion. Souvan minis la fer sa. Pou la Vierz ti donn enn gato. Fet Pâques dimounn bizin fete tousala akoz sa ti ena divin. Sa vidéo la li viral parski garson la kontan ek li normal», nous explique cet agent qui souligne qu'il a été témoin d'un tel geste plusieurs fois dans le passé.

Cette générosité ne se limite pas au seul ministre Hurreeram. Des images circulant sur les réseaux sociaux montrent d'autres membres du gouvernement, tels que le ministre Kavy Ramano remettant un sac à des femmes dans un village : sac contenant des gâteaux, chocolats et d'autres produits ; et le ministre Maneesh Gobin, distribuant des oeufs de Pâques dans différentes circonscriptions. Certains pourraient être tentés de lier ces initiatives à la proximité des élections, mais pour les agents politiques, il s'agit simplement d'une tradition bien ancrée où les politiciens expriment leur gratitude envers la communauté.

Il faut également noter que cette générosité ne se limite pas qu'au monde politique. Dans la région de Rivière-du-Rempart, le Dr Nemraj Kallychurun a aussi pris l'initiative de faire un don de chocolats dans cinq églises de la région. «Nou finn fer don sokola de kalité ki sorti kot artisan sokolatie Van Ann. Nou pa ti anvi fer enn don zis pou doné me nou ti anvi donn enn zafer kalité. Nou fer sa depi plis ki 10 an», précise-t-il, en ajoutant qu'ils ont aussi l'habitude de faire des dons aux pèlerins pour Maha Shivaratri et pour Eid. Le médecin souligne que cette initiative est importante pour renforcer les liens communautaires et nullement dans le but de se faire de la publicité. Environ 1 300 personnes de cinq églises ont reçu ces dons.

En fin de compte, ces actions soulignent le rôle important que jouent les politiciens et les membres de la communauté dans le soutien et le bien-être des citoyens, en particulier lors des périodes festives. Qu'il s'agisse d'une tradition bien établie ou d'une occasion opportuniste, ces gestes contribuent à renforcer le tissu social et à apporter un peu de joie aux membres de la communauté, en particulier ceux qui sont dans le besoin.