Algérie: Célébration de Laylat Al-Qadr à Adrar - Une ambiance empreinte de piété et de recueillement

ADRAR — La célébration de "Laylat Al-Qadr" (Nuit du destin) à Adrar se distingue par une ambiance empreinte de piété et de recueillement à travers les mosquées, et constitue une occasion de perpétuer les traditions de solidarité entre les citoyens et d'encourager les jeunes à la récitation du Coran dans l'espoir d'avoir l'opportunité d'officier la prière et d'obtenir rétribution et récompense.

A ce propos, l'imam de la mosquée de "Sidna Ibrahim Al-Khalil" à Adgha (commune d'Adrar), M'hamed Bahida, a fait savoir que "Laylat Al-Qadr" scrutée par les Musulmans pendant les dix derniers jours du Ramadhan, en particulier la nuit du 27e jour, revêt un caractère sacré pour les populations de la région, la plupart des familles souhaitant voir leurs enfants officier la prière lors de cette occasion religieuse après avoir fait tant d'efforts pour mémoriser le Saint Coran, selon leurs capacités.

Pour ce faire, a-t-il ajouté, les différentes mosquées de la wilaya ont perpétué la tradition ancestrale en assurant toutes les conditions nécessaires au bon déroulement de la célébration de cette nuit sacrée, à partir de la prière du Maghreb jusqu'aux premières lueurs de l'aube, où la lecture du Coran sera complétée après que cette noble tache ait été partagée par des jeunes et des adultes désignés dans ce but.

Compte tenu des goûts des fidèles qui recherchent une psalmodie et une récitation parfaite du Saint Coran pendant les nuits du Ramadhan, y compris "Laylat Al-Qadr", il est devenu difficile de réciter l'intégralité du Coran en une seule nuit comme c'était le cas auparavant.

Ainsi, les responsables de la plupart des mosquées de la wilaya ont procédé, ces dernières années, à la répartition de la célébration de cette occasion sur les nuits impaires des 10 derniers jours du Ramadhan ou sur l'ensemble de ces dix jours, afin d'éviter la pression et la fatigue et de suivre l'exemple du Prophète Mohammed (QLSSSL) qui célébrait cette nuit en priant pendant les 10 dernières nuits du mois sacré.

Il a également souligné que cette nuit bénie permet d'encourager fortement les enfants et les jeunes à apprendre le Coran par coeur et à respecter les règles de récitation et de psalmodie dans l'espoir d'avoir la chance d'officier la prière et d'obtenir rétribution et récompense, et de faire honneur à leurs familles.

La nuit du Destin, une occasion propice pour tendre la main aux nécessiteux

Plusieurs élèves des écoles coraniques ont exprimé leur grand enthousiasme à participer à la célébration et à la veillée de la nuit du Destin pour officier la prière, tant cela leur apporte un sentiment de fierté, de confiance et de motivation pour continuer à psalmodier le Coran. Les élèves Ahmed Taha Hala et Sofiane Hanin de l'école coranique de la mosquée Ibrahim

El-Khalil ont brillé dans l'accomplissement des Tarawih et la célébration de la nuit du Destin dans cette mosquée, selon le témoignage du cheikh de l'école.

Parmi les traditions populaires des populations de la région pour célébrer cette nuit, le bénévolat et le don de soi y occupent une place privilégiée, les bienfaisants s'évertuant à assurer les conditions adéquates aux fidèles, à travers notamment, le nettoyage des mosquées, la mobilisation d'une équipe pour préparer différents repas aux fidèles, en sus de l'échange de visites entre les familles et les proches.

De leur côté, de nombreuses associations s'emploient à organiser des activités de solidarité avec les franges défavorisées à travers la distribution d'aides humanitaires en prévision de l'Aïd El-Fitr et l'organisation de campagnes de circoncision collective en coordination avec les services de santé, ainsi que la distribution de cadeaux aux enfants circoncis.