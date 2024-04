Algérie: Bataille de Dien Bien Phu - Un tournant décisif et libérateur pour les peuples opprimés

ALGER — L'ambassadeur du Vietnam en Algérie, Tran Quoc Khanh, est revenu jeudi à Alger sur la bataille épique de Dien Bien Phu (13 mars-7 mai 1954) ayant permis au peuple vietnamien de vaincre l'une des plus grandes puissances militaires d'alors, la France, affirmant que les leçons de cette bataille ont été bien retenues par les peuples opprimés, dont l'Algérie qui, à son tour, a pu arracher quelques années plus tard l'une des plus éclatantes victoires dans l'histoire.

Intervenant dans une conférence, organisée par le journal El Moudjahid et l'association Machaâl Echahid, à l'occasion de la célébration du 70ème anniversaire de cette bataille historique, M. Khanh s'est attardé notamment sur les raisons ayant poussé la France à choisir la région de Dien Bien Phu pour déclencher cette grande bataille contre l'armée vietnamienne.

Il a fait savoir, à ce sujet, que le choix de la France était motivé surtout par le relief de cette région qui est une plaine et donc difficile aux forces vietnamiennes de se replier et de pouvoir se ravitailler, étant donné que l'armée française avait encerclé la région.

Avant d'ajouter: "Face à cette humiliante défaite militaire, la France s'est vue contrainte de sceller officiellement, lors de la Conférence de Genève (20-21 juillet 1954), l'indépendance du Vietnam".

Poursuivant dans le même ordre d'idées, le diplomate vietnamien a ajouté que "l'autre plus grande victoire pour le peuple vietnamien après l'indépendance est celle de voir les peuples luttant à cette époque pour leur indépendance se débarrasser de la peur et de se soulever contre les colonisateurs et arracher, à leur tour, leur indépendance".

%

Il a fait remarquer, à ce propos, que la Révolution algérienne (1 novembre 1954) qui a conduit à l'indépendance en 1962, est "la plus grande fierté du peuple vietnamien en évoquant à chaque fois leur bataille".

De son côté, le chef du département Information auprès du Centre vietnamien de la diffusion militaire, Lee Kwang Hay, présent à Alger à la tête d'une délégation de journalistes pour les besoins de réalisation d'un film sur la batille de Dien Bien Phu, a indiqué que les relations entre les peuples algérien et vietnamien sont "plus qu'amicales et fraternelles".

"Le peuple algérien est celui qui connait le mieux la batille de Dien Bien Phu", s'est-il félicité, remerciant les autorités algériennes pour leur accompagnement dans la réalisation des séquences du film-documentaire "Dien Bien Phu, vue par les Africains" qui sera diffusé à l'occasion du 70e anniversaire de cette bataille.

La Conférence de l'ambassadeur vietnamien s'est tenue en présence des ambassadeurs du Nicaragua et de l'Inde en Algérie, de représentants de l'Assemblée populaire nationale et du Conseil de la nation, ainsi que de membres de l'Organisation nationale des Moudjahidine.