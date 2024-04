Algérie: Aïd El-Fitr - 5.000 dessertes prévues à travers les différentes gares routières

ALGER — La Société d'exploitation des gares routières d'Algérie (Sogral) à tracé un programme spécial Aïd El-Fitr, prévoyant 5.000 dessertes à travers les différentes gares routières, indique jeudi un communiqué de la société.

"Conformément aux directives du ministère des Transports, la Société d'exploitation des gares routières d'Algérie a tracé un programme spécial Aïd El-Fitr, de la dernière semaine du Ramadhan à la deuxième semaine après l'Aïd El-Fitr, avec la programmation de 5.000 dessertes quotidiennes au départ des différentes gares routières, contre les 3.141 dessertes habituelles (+33%)", précise le communiqué.

A cet effet, la société a adressé des correspondances à tous les transporteurs les invitant à assurer le transport durant la période fixée pour couvrir le flux conséquent de voyageurs, qui pourrait dépasser les 200.000 voyageurs par jour au niveau national, selon la même source.

Dans ce cadre, la Sogral augmentera le nombre de dessertes quotidiennes au départ de la gare du caroubier, passant de 650 dessertes par jour à 1.100 dessertes, pour transporter plus de 30.000 voyageurs vers leurs wilayas respectives pour passer l'Aïd El-Fitr en famille, ajoute le communiqué, rappelant les mesures prises par la société pour faciliter les déplacements des voyageurs, dont l'ouverture de l'ensemble des guichets de vente de billets et de réservation".

La Sogral a également mis en place un plan d'action proactif en coordination avec la Sûreté nationale, la Protection civile et la Gendarmerie nationale pour veiller au respect de l'ordre public à l'intérieur des gares et assurer une intervention rapide le cas échéant, notamment au vu du grand nombre de voyageurs attendus.

Une coordination a également été établie avec plusieurs sociétés de transport disposant d'autocars inexploités pour doubler le nombre de dessertes et des quais ont été réservés aux transporteurs autorisés par les différentes directions des transports à exercer leur activité les jours de l'Aïd.

Il a également été décidé de doubler le personnel d'hygiène, de sécurité et d'entretien dans toutes les gares, avec suspension de tous les congés hebdomadaires et de récupération pour les travailleurs jusqu'après l'Aïd et mise en place du système de permanence au niveau de toutes les gares routières pour un service 24h/24.

20.000 billets vendus en ligne en 2023

Jusqu'à jeudi, l'application Mahatati (Ma gare), lancée l'année dernière, a été téléchargée 223.000 fois. Celle-ci permet d'obtenir des informations sur les transporteurs, les horaires des trajets et les prix, mais aussi d'acheter des billets en ligne par cartes interbancaires (CIB ou Dahabia), dans le cadre de l'amélioration des services numériques fournis aux voyageurs.

Elle permet également de signaler les mauvais comportements des chauffeurs via le service "SOS danger infraction", grâce auquel plus de 930 signalements ont été reçus l'année dernière et adressés aux organes de contrôle concernés à travers la cellule d'écoute installée par la Sogral.

En matière de prévention des accidents de la route, la société assure poursuivre la campagne de sensibilisation lancée au début du mois de Ramadhan, en coordination avec les autorités sécuritaires, en direction des conducteurs de bus et de véhicules effectuant de longs trajets.

Cette campagne de sensibilisation se poursuivra sous le slogan "Pour un Aïd sans accidents" à l'occasion de l'Aïd El-Fitr au niveau de quatre principales gares, précise la même source.