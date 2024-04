Algérie: Journée d'étude sur le rôle des incubateurs dans l'appui et le développement de l'écosystème entrepreneurial en Algérie

ALGER — Le président du Conseil supérieur de la jeunesse (CSJ), Mustapha Hidaoui a présidé, jeudi à Alger, une journée d'étude sur le rôle des incubateurs dans l'appui et le développement de l'écosystème entrepreneurial en Algérie, dans le but de cerner les défis auxquels font face ces incubateurs, et de présenter les propositions à même d'améliorer leur performance.

Lors de cette rencontre organisée à l'Université des Sciences et de la Technologie Houari Boumediene (USTHB) à Bab Ezzouar, sous le thème "opportunités et mécanismes de développement", M. Hidaoui a indiqué que le conseil "oeuvre à établir une feuille de route consacrée au renforcement de la formation des jeunes et à l'encouragement de la culture entrepreneuriale, dans le but d'apporter une valeur ajoutée à l'économie nationale", soulignant que l'objectif de cette journée d'étude est de "cerner les défis auxquels font face ces incubateurs et de présenter les propositions à même d'améliorer leur performance, en faveur des jeunes porteurs de projets innovants en Algérie".

A ce propos, le président du CSJ a évoqué "les stratégies innovantes de l'écosystème des start-up en Algérie, ainsi que les avantages fiscaux et les facilitations administratives assurés par l'Etat pour encourager les jeunes à accéder au monde de l'entrepreneuriat, notamment après le lancement de l'Agence nationale de l'auto-entrepreneur".

Cette journée d'étude s'est déroulée en présence de représentants de différents secteurs et instances concernés, avec la participation de jeunes porteurs de projets à succès.