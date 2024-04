Afrique: Les Seychelles acceptent de signer un protocole d'accord mondial sur les véhicules moyens et lourds à zéro émission

Dans le but d'obtenir une assistance pour aider à décarboner le secteur des transports aux Seychelles, le conseil des ministres a approuvé la signature du protocole d'accord mondial (MOU) sur les véhicules moyens et lourds à zéro émission.

Le protocole d'accord a été présenté lors d'un événement de haut niveau en décembre 2023 lors de la 28e Conférence des parties (COP28) à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques à Dubaï.

Le protocole d'accord, dirigé par CALSTART, une société néerlandaise basée aux États-Unis, engage les pays à travailler ensemble pour permettre des ventes de camions et d'autobus neufs à 100 % zéro émission d'ici 2040, avec un objectif intermédiaire de 30 % de ventes de véhicules zéro émission d'ici 2030, afin de faciliter l'atteinte de zéro émission nette de carbone d'ici 2050.

Le vice-président Ahmed Afif a déclaré jeudi aux journalistes que la signature du protocole d'accord montre que les Seychelles sont d'accord avec les 27 autres petits États insulaires et rejoindront le groupe pour travailler avec le CALSTART afin de diriger les efforts visant à aider tous les pays à réduire les émissions des véhicules lourds.

"L'accord présenté est zéro émission pour les véhicules lourds comme les bus et les gros camions, comme ceux de 20 tonnes. Il est très spécifique et ce groupe est ciblé car ce sont eux qui consomment environ 30 pour cent du carburant des véhicules utilisés sur la route et les trois quarts des émissions qui vont dans l'environnement", a déclaré M. Afif.

Il a déclaré que les Seychelles sont un petit État insulaire et que lors de la COP28, la nation insulaire a déclaré que les petites îles étaient affectées par le changement climatique, et "nous avons demandé au monde de nous aider à réduire les émissions et à réduire l'impact sur les petites îles". Donc, en tant que pays, nous devons également montrer ce que nous faisons pour lutter contre les émissions et que nous ferons tout ce que nous pouvons pour lutter contre la pollution et les émissions dangereuses dans notre pays. »

En signant le protocole d'accord, les Seychelles peuvent obtenir de l'aide via CALSTART pour mener une étude « sur le nombre de véhicules que nous possédons, le nombre de bus dont nous disposons et comment les remplacer par ceux qui émettent moins d'émissions. Comme les électriques, et s'ils sont électriques, où les charger, comment fonctionnera l'infrastructure, comment cela affectera-t-il le réseau PUC [Public Utlities Corporation]. Les Pays-Bas ont beaucoup d'expérience dans l'utilisation de l'énergie électrique et dans le remplacement de l'énergie fossile", a-t-il déclaré.

M. Afif a ajouté qu'en rejoignant le groupe, les Seychelles peuvent obtenir de l'aide sur les nouvelles technologies et des conseils sur la meilleure façon de les utiliser.

Cette décision aidera les Seychelles à faire avancer leur projet visant à se doter d'un système de transport entièrement électrique, qui a connu quelques retards.

Le projet E-mobilité, lancé en novembre 2022, a connu des retards, notamment dans la recherche de personnes possédant l'expertise appropriée pour aider au projet.

La première partie du projet prévoit de voir la mobilité électrique appliquée aux transports publics, où un essai sera réalisé par la Société des transports publics des Seychelles (SPTC).