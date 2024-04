Ethiopie: EEG signe un accord avec New Holland pour la livraison de pièces destinées à l'assemblage de 500 tracteurs

<strong>Addis Ababa — Ethio Engineering Group (EEG) et New Holland ont signé aujourd'hui un accord portant sur la fourniture de pièces semi-finies pour l'assemblage de 500 tracteurs et de 50 moissonneuses-batteuses.

Le PDG d'Ethio Engineering Group, Suleiman Dedefo, et le directeur commercial de New Holland pour le Moyen-Orient et l'Afrique, Ozkan Eren, ont signé l'accord.

Lors de la signature, Suleiman a déclaré que les tracteurs et les moissonneuses-batteuses seront prêts dans six mois.

Cette collaboration représente une étape importante dans le renforcement de la mécanisation agricole nationale et s'aligne sur les initiatives du gouvernement visant à améliorer la productivité agricole, a-t-il ajouté.

Ethio Engineering Group assemblera les tracteurs en utilisant les pièces fournies par New Holland.

Le directeur commercial de New Holland pour le Moyen-Orient et l'Afrique, M. Eren, a déclaré que l'entreprise de classe mondiale fournira des produits de qualité pour répondre aux besoins du pays et contribuer à l'effort de mécanisation du gouvernement.

New Holland est fière de collaborer avec EEG sur ce projet et s'engage à fournir aux agriculteurs éthiopiens la technologie dont ils ont besoin pour réussir, a-t-il déclaré.