Ethiopie: Le ministre des finances, M. Taye, informe la communauté diplomatique sur le projet de ville intelligente d'Addis-Abeba

<strong>Addis Ababa — Le ministre des Affaires étrangères, Taye Atske Selassie, a informé la communauté diplomatique basée à Addis-Abeba de l'ambitieux projet de ville intelligente de la capitale, notamment le projet de développement du corridor urbain d'Addis-Abeba.

La réunion avait pour but d'informer les diplomates sur les progrès et les développements du projet Addis Ababa City Corridor, qui vise à transformer la capitale en un centre urbain technologiquement avancé et durable.

Dans son allocution d'ouverture, M. Taye a assuré que l'engagement de l'Éthiopie en matière de relations bilatérales, régionales et multilatérales visait à assurer un avenir plus pacifique et plus prospère pour tous.

Le ministre des affaires étrangères a également mis en avant les caractéristiques et les objectifs clés de l'initiative Smart City, en soulignant son potentiel pour renforcer les infrastructures, améliorer les services publics et créer une ville africaine plus efficace et plus agréable à vivre pour les résidents comme pour les visiteurs.

Selon le ministère des affaires étrangères, la communauté diplomatique a pu se faire une idée des stratégies et des partenariats novateurs qui font avancer le projet.

Le directeur général de l'Autorité des routes d'Addis-Abeba, Moges Tibebu, a présenté à la communauté diplomatique, au nom de l'administration de la ville d'Addis-Abeba, le projet de développement du corridor urbain d'Addis-Abeba.

La session d'orientation a servi de plateforme d'engagement et de collaboration entre la communauté diplomatique et les autorités locales, démontrant l'engagement de l'Éthiopie à moderniser sa capitale et à tirer parti de la technologie pour le développement urbain, selon le ministère des affaires étrangères.