Maroc: OFPPT - L'offre de formation atteindra 414.800 places pédagogiques pour 2024-2025 (Mme Tricha)

Rabat — L'offre de formation initiale de l'Office de la formation professionnelle et de la promotion du travail (OFPPT) atteindra une capacité de 414.800 places pédagogiques pour l'année 2024-2025, a annoncé la directrice générale de l'OFPPT, Loubna Tricha.

Cette amélioration s'explique par l'ouverture prévue de 19 nouveaux établissements dotés d'une capacité de 5.000 places pédagogiques, a précisé Mme Tricha qui présentait le plan d'action 2024 et le budget y afférent, lors du Conseil d'Administration de l'OFPPT réuni sous la présidence du ministre de l'Inclusion économique, de la Petite entreprise, de l'Emploi et des Compétences, Younes Sekkouri.

Mme Tricha a aussi mis en avant les principaux axes de développement de l'office, notamment la diversification et la mise à niveau de l'offre de formation, le renforcement des plateformes e-learning, le développement de formations liées à de nouveaux secteurs, et l'accompagnement des établissements de formation vers l'Excellence Opérationnelle.

Et de noter qu'après le démarrage des 4 Cités des Métiers et des Compétences (CMC), relevant des régions de Souss-Massa, l'Oriental, Laâyoune Sakia-El Hamra et Rabat-Salé-Kénitra, 3 autres CMC démarreront prochainement au niveau des régions de Casablanca-Settat, Béni Mellal-Khénifra et Tanger-Tétouan-Al Hoceïma avec une offre de formation de 5.710 places pédagogiques en 1ère année.

Par ailleurs, le budget relatif au plan d'action de l'office prévoit la mobilisation d'un volume totalisant 4,179 milliards de dirhams.

Par la même occasion, M. Sekkouri a souligné l'importance de la prise en charge de la problématique de l'emploi des jeunes dans des projets menés par l'OFPPT, rappelant l'engagement continu de l'Office, sous l'égide du ministère, dans la réalisation de plusieurs chantiers stratégiques visant à moderniser et à diversifier l'offre de formation professionnelle, afin de répondre aux besoins évolutifs en matière de main-d'oeuvre qualifiée.

Il a, dans ce sens, mis l'accent sur la nécessité de mettre en place des mécanismes et d'outils de prise de décision pour l'élaboration de la carte prévisionnelle de la formation professionnelle, à travers l'adoption d'une nouvelle approche impliquant les régions et les partenaires, soulignant l'importance d'accorder une attention particulière aux cadres et aux employés de l'Office afin de relever les différents défis rencontrés.

Le Conseil d'Administration, réuni en présence des représentants des salariés, de la Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM) et des différents départements ministériels membres du Conseil, a approuvé le plan d'action et du budget de l'office pour l'année 2024.

Cette réunion a été l'occasion de passer en revue les projets de développement stratégique de l'Office présentés par Mme Tricha, d'évaluer l'état d'avancement de ces projets et de définir les mesures requises pour une gestion efficiente.