Ile Maurice: Après les avions, les ailes d'un protégé coupées

· Le principal concerné rentré de Londres hier

· Six heures d'attente à l'aéroport mardi pour des passagers vers Paris alors que Franklin voyage en classe affaires

Plus de deux semaines après avoir été nommé Senior Manager du département Ground Services Worldwide d' Air Mauritius (MK), Anba Manikham a été suspendu de ses fonctions avec effet immédiat mardi. Bien qu'il ait été informé de cette décision par une correspondance de MK, les raisons précises de cette mesure restent floues pour lui. Cependant, au sein de la compagnie, l'on maintient que les motifs sont nombreux, certains évoquant notamment des allégations de harcèlement ayant conduit à sa suspension. Anba Manikham est rentré de Londres hier.

Par ailleurs, la compagnie aérienne continue à souffrir de pannes techniques et de perturbations, entraînant d'importants retards. Des passagers à destination de Paris ont été contraints d'attendre plus de six heures à l'aéroport mardi alors que Franklin est arrivé à La Réunion avec trois heures de retard.

Les détails entourant la suspension d'Anba Manikham demeurent inconnus, mais les réactions circulent dans les couloirs de MK : «Il était temps qu'il parte après toutes ses frasques.» Des accusations de harcèlement ont été portées par des employés qui, profitant de l'absence du pays de Manikham, ont témoigné et apporté des preuves à la direction. Certains employés, ayant auparavant envoyé des lettres anonymes, ont finalement témoigné ouvertement, encouragés par son absence. Depuis lundi, plusieurs personnes sont venues de l'avant pour le dénoncer, envoyant des lettres ouvertement au Chief Executive Officer (CEO), qui n'a pas tardé à agir.

Il nous revient que, dans le passé, certaines des lettres de doléances de ces employés avaient été bloquées par certaines personnes au niveau du département des ressources humaines afin qu'elles n'atterrissent pas à la direction. «Son absence a permis à ces personnes de s'exprimer sans crainte. Lorsqu'il était présent, il semait la terreur, empêchant quiconque de parler. On ne doit pas oublier ce qu'il a fait à un journaliste de l'express», a confié une source. Anba Manikham sera formellement informé des accusations portées contre lui et un comité disciplinaire sera constitué pour examiner son cas. Récemment, des employés ont soulevé des inquiétudes concernant les traitements inégaux face aux plaintes de harcèlement, notant que certains accusés restent en poste tandis que d'autres sont immédiatement suspendus, ce qui a soulevé des questions d'équité et de justice au sein de l'entreprise.

L'attitude d'Anba Manikham envers les employés a déjà fait l'objet de multiples plaintes. Il est également connu pour être proche de Ken Arian, le CEO d'Airport Holdings Ltd. En outre, le traitement de faveur accordé à l'épouse d'Anba Manikham, Kiran Balgobin, a choqué de nombreux employés. Revenant d'un congé de maternité, elle devait reprendre le travail le 26 mars 2024 après une période de congé sans solde. Cependant, elle a choisi de prolonger son absence pour accompagner son mari à Londres Gatwick, malgré une demande préalable de réaffectation au département des services de fret pour des raisons familiales, une démarche jugée inappropriée pour une employée du personnel de cabine. Le retour du département des ressources humaines, approuvant apparemment cette nouvelle affectation, a exacerbé la situation, accordant un privilège qu'aucun autre membre du personnel navigant ne pourrait normalement revendiquer. Cette décision a engendré une frustration généralisée parmi le personnel navigant.

Parcours chez MK

Anba Manikham a été recruté comme check-in officer dans les années 90 avant de devenir membre du personnel navigant commercial après 2004 dans des conditions assez controversées sous l'ère du Head of Human Resources Ramachandran. Au sol, il a aussi été le président de l'Air Mauritius Staff Association, d'où son influence jugée démesurée auprès de divers CEO chez MK. En un temps record et avec des amendements dans les critères de candidature, il a été promu au rang de Duty Manager-Ground Operations (Grade B) en 2009 sous l'ère de Manoj Ujoodha. L'affaire a été même rapportée à l'Independent Commission against Corruption, mais sans suite. Après diverses péripéties, avec l'arrivée de Ken Arian comme CEO d'AHL, Anba Manikham a automatiquement été promu Senior Manager-Cabin Operations (Grade A) au département cabin crew sans aucun appel à candidatures.

Cependant, il n'a pas lâché le contrôle du Manager Passenger Service (inférieur au Grade A) aux Ground Operations, une pratique inédite, tout en occupant sa nouvelle fonction de Cabin Operations. La responsabilité de contrôler le département d'Inflight Services lui a également été investie plus tard, jusqu'au grand remaniement/sanction, suivant diverses dénonciations anonymes avec l'arrivée du nouveau CEO. Ainsi, Manikham Senior Manager (Grade A) a été transféré aux Ground Operations au poste de Manager Ground Operations Worldwide (Grade B). Cela, sans aucune précision s'il continuerait à contrôler d'autres départements, comme le Manager Passenger Service, et sans mentionner son emprise sur les subsidiaires d'AHL, comme Jet Prime. Rien n'est d'ailleurs encore clair sur sa suspension.