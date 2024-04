Afrique: MSTelcom commercialise les services Angosat-2 à NewSpace Africa

Luanda — Quatre services liés à la transmission de données dans le segment Angosat-2 sont disponibles à la vente, à partir de ce mercredi, à la III édition de NewSpace Africa, qui se déroule du 2 au 5 de ce mois, dans la capitale angolaise, Luanda.

Selon la présidente du Comité Exécutif de l'entreprise de télécommunications MSTelcom, Felisberta de Jesus, il s'agit de la fourniture de paquets différenciés, tels que les services Internet, le Réseau privé virtuel (VPN), les Données et la Téléphonie Fixe (sur le Réseau 226).

Se confiant à l'Angop, le responsable a déclaré que ces paquets de services étaient liés au volume de données que souhaitent les clients, c'est-à-dire que plus ils ont besoin de volume de données, plus le prix par mégabit est bas.

"MSTelcom a une expérience considérable dans l'exploitation du segment satellite et aujourd'hui nous apportons quatre packages liés à l'exploitation d'Angosat-2, qui sont vendus aux clients", a-t-il renforcé.

Il a ajouté que le partenariat avec le Bureau national de gestion du programme spatial (GGPEN) consiste en l'exploration d'Angosat-2, qui, avec la transmission par satellite, transforme et vend des services aux clients et aux opérateurs.

Il a expliqué que l'entreprise a installé un 'hub' (unité centrale de connectivité - noeud de réseau) dans la commune de Funda, municipalité de Cacuaco (Luanda), dont le prix est d'environ 400 mille dollars au niveau international.

En plus de fournir ces services, il a déclaré que l'événement permet également à l'entreprise de partager ses expériences avec les plus grands opérateurs du segment satellite en Afrique et dans le monde.

La III édition de NewSpace Africa est le plus grand événement spatial du continent organisé par Space in Africa, en partenariat avec l'Union africaine et le Bureau national de gestion des programmes spatiaux (GGPEN), réunissant des décideurs, des représentants gouvernementaux, des universitaires et des leaders de l'industrie spatiale africaine, dans un environnement qui cherche à analyser le rôle de l'espace dans la réduction de la pauvreté.

L'événement, qui rassemble des représentants de 54 pays, rassemble des stands d'agences spatiales telles que la NASA (États-Unis), l'ESA (Europe), SANSA (Afrique du Sud) et KSA (Kenya), ainsi que la Russie et la Chine.

MSTelcom - Mercury Serviços de Telecomunicações, S.A. est une filiale du groupe Sonangol dédiée à la fourniture de services de télécommunications.