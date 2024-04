Angola: Une gouvernante appelle à une plus grande implication dans la préservation de la paix

Menongue (Angola) — La vice-gouverneure de Cuando Cubango pour les secteurs politique, social et économique, Helena Chimena, a demandé ce mardi, dans la ville de Menongue, une plus grande implication de toutes les forces du pays dans la préservation de la paix, pour la construction d'un Angola moderne, démocratique et prospère.

Helena Chimena a tenu ces propos à l'ouverture des journées commémoratives du 4 avril, Journée de la Paix et de la Réconciliation Nationale.

La gouvernante affirme que la tâche ardue de préserver la paix appartient à tous les Angolais, des dirigeants politiques, religieux, civils, des hommes d'affaires, des associations culturelles et de jeunesse, sur la base des valeurs de travail, de liberté, de justice sociale, de respect mutuel, solidarité, unité et réconciliation.

"La paix est l'un des plus grands biens que les Angolais ont acquis après des décennies de guerre et de souffrance", a souligné la vice-gouverneure, pour qui, 22 ans après, l'Angola connaît une énorme certitude sur l'avenir, grâce à la conviction de tous les Angolais que cette paix est définitive et essentielle au développement durable.

La responsable a réitéré que la paix est un bien irremplaçable et qu'elle doit être dénuée de couleur partisane, compte tenu des longues années de conflit armé, mais qu'aujourd'hui les peuples jouissent de plus en plus de ses fruits, facteur fondamental pour le développement de toute nation.

Selon Helena Chimena, il est extrêmement important que les jeunes soient des utilisateurs rationnels des réseaux sociaux, afin de tirer le meilleur parti de leurs progrès personnels, professionnels, scientifiques et éducatifs, d'encourager et de promouvoir l'esprit de tolérance et de respect mutuel, en exaltant l'amour pour la patrie et le respect des symboles nationaux.

Étaient présents à l'ouverture des membres du gouvernorat, des représentants de partis politiques, des églises reconnues par l'État, des associations de jeunesse et philanthropiques, des étudiants de l'Université Cuito Cuanavale et de l'Institut Supérieur Polytechnique Privé de Menongue (ISPPM), entre autres invités.