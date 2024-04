Congo-Brazzaville: Priorité jeunesse 2024 - Vers la création d'un réseau des directeurs des études et de la planification

Le gouvernement organise, les 4 et 5 avril à Brazzaville, en partenariat avec le Programme des Nations unies pour le développement (Pnud), l'atelier de planification « Priorité jeunesse » 2024 dont l'objectif est, entre autres, de passer en revue les projets/activités programmés et budgétisés dans les différents ministères sectoriels en vue de constituer une base de données.

La base de données constituée au terme de l'atelier qui regroupe les directeurs des études et de la planification des ministères sectoriels facilitera la mise en oeuvre, la consolidation et la communication des résultats sur l'action du gouvernement en faveur de la jeunesse. L'atelier permettra spécifiquement de rappeler aux participants les priorités de l'exécutif dans le cadre de l'année de la jeunesse ; de présenter la matrice de planification intégrée des priorités jeunesse du gouvernement en 2024 ; de renseigner la matrice de planification intégrée ; de mettre en place un réseau des directeurs des études et de la planification pour le suivi des réalisations.

Le représentant résident adjoint du Pnud au Congo, Henry René Diouf, a appelé les participants à conjuguer leurs efforts de planification et à être des acteurs essentiels dans l'animation de la plateforme qui sera mise en place avec l'appui technique et financier de cette agence onusienne. Il a également rappelé que l'exercice de planification conjointe à faire pendant les deux jours de travaux permettra à l'Etat de garantir une meilleure compréhension des objectifs, des besoins et des ressources disponibles. Ce qui permettra d'obtenir, espère Henry René Diouf, des résultats plus efficaces et durables afin de créer un sentiment d'engagement et de responsabilité partagée.

« Je vous encourage à donner le meilleur de vous pour l'atteinte des objectifs du présent atelier et à vous engager dans le cadre du réseau des directeurs des études et de la planification qui sera mis en place pour l'animation de la plateforme numérique de visualisation à créer », a-t-il exhorté.

Le directeur de cabinet du ministre en charge de la Jeunesse, Charles Makaya, de son côté, a rappelé que la conception d'une matrice de planification intégrée permettrait également au Projet d'appui à l'intégration de la jeunesse au développement national, Youth Connekt Congo, de se servir de cette cartographie pour fédérer les ministères sectoriels. « Cet atelier est le lieu indiqué pour renseigner cette matrice et aussi pour mettre en place, officiellement, un réseau des directeurs des études et de la planification pour le suivi de toutes les réalisations en faveur de la jeunesse », a annoncé le directeur de cabinet.

Selon le cinquième Recensement général de la population et de l'habitation réalisé en 2023, 76% de la population congolaise est jeune. Conscient du fait que la jeunesse possède un grand potentiel pour contribuer au développement socioéconomique du pays, le président de la République a décrété 2024, « Année de la jeunesse ». La volonté affichée est de prendre en charge les aspirations de cette couche sociale. Ce qui passera assurément par la mise en oeuvre d'un « Programme jeunesse » très ambitieux, nécessitant une meilleure planification, une programmation et un suivi et évaluation de l'action gouvernementale en faveur de la jeunesse.

« Je voudrais réitérer la disponibilité du Pnud aux côtés d'autres agences du système des Nations unies à vous accompagner en cette année de la jeunesse, et vous rassurer de notre volonté à poursuivre la mise en oeuvre du projet Youth Connekt Congo en vue de contribuer au plein épanouissement de la jeunesse congolaise », a réaffirmé le représentant résident adjoint du Pnud.