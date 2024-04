Congo-Brazzaville: Parc national d'Odzala-Kokoua - La mobilisation des partenaires prévue à New York

Quelques mois après l'inscription du massif forestier d'Odzala-Kokoua (MFOK) sur la liste du patrimoine mondial de l'Unesco, en septembre 2023, les ministres congolaises de l'Économie forestière et de l'Industrie touristique se rendront à New York, aux États-Unis, pour tenter de mobiliser les partenaires à soutenir la conservation du site.

La préparation du plaidoyer de New York a été au centre de la rencontre de la ministre de l'Économie forestière, Rosalie Matondo, avec la délégation de Wildlife conservation society (WCS) conduite par le directeur pays, Richard Malonga. La présence de la ministre en charge de l'Industrie touristique, Marie-France Lydie Hélène Pongault, traduit l'enjeu environnemental et écotouristique de la mobilisation des partenaires au développement.

Le choix de New York est dû au fait que cette ville américaine abrite le siège social de l'organisation non gouvernementale WCS. « Nous avons abordé les sujets qui concernent la protection du massif forestier, principalement du parc national d'Odzala-Kokoua sur son inscription à la liste du patrimoine mondial de l'Unesco. Il est question de faire le plaidoyer auprès des institutions internationales qui devraient accompagner le gouvernement à mieux protéger le site », a indiqué Richard Malonga.

La délégation ministérielle pourra être accompagnée lors de ses rencontres avec les bailleurs de fonds par les équipes de WCS. Mais les autorités ne précisent pas la date de la mission encore moins les facilités qu'elles espèrent obtenir auprès des institutions internationales.

L'inscription du MFOK au patrimoine mondial de l'Unesco était accueillie comme une victoire par le gouvernement congolais qui a attendu cette reconnaissance depuis plusieurs années. Situé à cheval entre les départements de la Cuvette Ouest et de la Sangha, le MFOK fait partie du parc national d'Odzala-Kokoua étant la plus vaste et la plus riche aire protégée de la République du Congo, avec une superficie de 1 354 600 hectares, soit 13,39 % du territoire national.

L'aire protégée regorge une diversité biologique exceptionnelle pour la promotion et le développement de l'économie verte. Plus de 1150 espèces végétales y sont répertoriées dont quatre sont endémiques et quinze menacées à divers degrés. On y a dénombré au moins 120 espèces de mammifères parmi lesquelles 20 espèces menacées et 17 espèces de primates, dont 9 espèces endémiques ou subendémiques de Basse-Guinée.