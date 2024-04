Congo-Brazzaville: Journée internationale des artistes - Des animations diverses ont agrémenté l'événement

L'exposition-vente des produits artisanaux et objets culturels ainsi que les prestations des différents artistes ont ponctué la Journée internationale des articles célébrée le 3 avril, à Pointe-Noire, en présence de Philippe Mboumba Madiela, conseiller socio-culturel du maire de la ville et de plusieurs invités.

La 7e édition de la Journée internationale des artistes, prélude à la Journée mondiale de l'art qui sera célébrée le 15 avril, est une initiative du maitre suprême Ching Hai, humanitaire et artiste qui excelle dans près de dix disciplines d'art pour honorer et célébrer tous les artistes qui apportent amour, réconfort et joie au monde.

"En cette Journée internationale des artistes, j'espère que le monde entier la reconnaîtra, la célébrera en grand, comme les autres fêtes, afin d'honorer les artistes...", avait-elle déclaré en janvier 2018 en lançant la journée.

Ainsi, depuis cette date, les artistes du monde entier se retrouvent pour souligner l'amour, la passion et la créativité qu'ils apportent à la société. Cette journée spéciale est célébrée aussi pour montrer le respect et l'appréciation des artistes de tous les domaines, vivants et passés, pour leurs nobles contributions à notre monde. Trop souvent, les artistes passent inaperçus et pourtant jouent un rôle si important dans la vie de tous les jours, a dit l'humanitaire et artiste.

Le 15 avril de chaque année, la célébration de la Journée mondiale de l'art contribue à renforcer les liens entre les créations artistiques et la société, à promouvoir une meilleure prise de conscience de la diversité des expressions artistiques et à mettre en valeur la contribution des artistes au développement durable. C'est également l'occasion de remettre en lumière l'éducation artistique dans les écoles car la culture peut ouvrir la voie à une éducation inclusive et équitable.

Selon Claire, tenancière du restaurant végétalien Loving Hut, « les artistes ont beaucoup de mérites puisqu'ils créent des choses à partir du néant. Ils magnifient et rendent agréable notre quotidien et notre environnement. Nous devons leur rendre hommage et aussi encourager ceux qui sont végétaliens. En effet, l'amour et la paix prônés signifient ne pas faire du mal à autrui comme les animaux. Nous devons plutôt les préserver et les sauvegarder en adoptant un régime végétalien. C'est en cela que nous allons lutter contre le réchauffement climatique, les guerres et les maladies».

Pour Philippe Mboumba Madiela, conseiller socio-culturel du maire, Pointe-Noire, la ville centenaire, a bien voulu s'associer à cette journée pour communier avec les artistes parce qu'elle place l'art au coeur du développement. En lien avec le thème de la journée « Elargissons notre amour pour être inspiré », le conteur-griot Ongali Lembili, les artistes de la Tchikumbi et l'ensemble Bantu traditionnel Kongo ont égayé le public. Ils étaient ravis de participer à la fête qui a pris fin par la dégustation des mets végétaliens.

Signalons que le maitre suprême Ching Hai, humanitaire de renommée internationale, initiatrice de la Journée internationale des artistes, est écologiste, auteure, créatrice, metteure en scène. Ses actions sont orientées dans la protection de l'environnement, la préservation de la biodiversité, le reboisement, le développement durable et surtout l'alimentation végétalienne biologique. La proclamation de cette journée a eu lieu lors de la 40e session de la Conférence générale de l'Unesco en 2019. C'est une journée qui vise à promouvoir le développement, la diffusion et la jouissance de l'art.

