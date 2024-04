Angola: Le PR garantit l'achèvement du canal de Ndue pour cette année

Luanda — Le Président de la République, João Lourenço, a annoncé mercredi, à Luanda, l'achèvement, au courant de cette année, du canal du projet "Ndue" et celui du projet Calucuve en 2025, tous deux dans la province de Cunene.

João Lourenço, qui intervenait lors d'une rencontre avec les cadres angolais vivant dans la diaspora, il a souligné que les deux canaux sont les plus grands que celui de Cafu, qui mesure plus de 160 kilomètres de longueur et satisfait une grande partie des besoins de la province de Cunene, en matière d'accès à l'eau.

«Vous aurez l'occasion de visiter certaines provinces, notamment Cunene, où nous avons réussi à faire ce que beaucoup pensaient impossible, aller chercher de l'eau dans la rivière Cunene et l'amener aux populations situées à plus de 160 kilomètres, facilitant ainsi la pratique de l'agriculture et l'abreuvement du bétail. », a-t-il soutenu.

Selon le Chef de l'Etat, l'Exécutif angolais a trouvé une solution identique pour la province de Namibe, également située au sud du pays, étant donné qu'il s'agit d'un territoire dépourvu de rivières, il a été décidé de construire de grands bassins de rétention, pour l'utilisation de l'eau de pluie qui tombe principalement dans la province de Huíla.

Pour la citayenne Ana Cristina, qui habite en Belgique, la rencontre avec le Président à été fructueuse car elle a permis d'accéder à des données statistiques qui ramènent la réalité du pays et à exprimé son intention de faire partie de l'évolution économique de l'Angola.

Pour sa part, Pinto Cauende, résident en Afrique du Sud depuis 25 ans, a été surpris des informations révélées sur l'Angola et a exprimé son intention de contribuer au développement du pays.