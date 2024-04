Angola: Les réalisations de la paix sont incommensurables et irréfutables - Ministre d'État

Huambo — Le ministre d'État et chef de la Maison Militaire du Président de la République, Francisco Pereira Furtado, a considéré jeudi, à Huambo, que les acquis sociaux et économiques des 22 ans de paix et réconciliation nationale étaient visibles, incommensurables et irréfutables.

Le responsable, qui s'exprimait à la cérémonie commémorative de la Journée de la paix et de la réconciliation nationale, représentant le Président de la République, João Lourenço, a déclaré que sur le plan économique, tout au long de cette période, il y avait eu la reconstruction et la construction de diverses infrastructures sociales et économiques, qui soutiennent les secteurs structurants de l'économie, avec un accent sur l'agriculture, l'industrie, le commerce et les services.

Il a indiqué que ces résultats ont aidé l'Exécutif à définir, par exemple, trois priorités dans sa stratégie macroéconomique pour 2024, à savoir le renforcement des revenus des familles et des travailleurs, ainsi que l'amélioration de leur accès, en investissant davantage dans l'économie et les entreprises.

Le dirigeant a déclaré qu'après le choc provoqué par les mesures visant à contenir les effets du Covid-19, on assiste à un ralentissement de la croissance de l'économie mondiale.

Il a ajouté que le groupe des économies dites avancées a ralenti sa croissance en 2023 et 2024, présentant respectivement des taux de croissance de 1,5% et 1,4%, contre les niveaux de 2,6% observés en 2022.

Francisco Pereira Furtado a souligné que le fait que l'Angola ne soit pas une île en soi, dans un contexte de mondialisation, les effets de ce comportement de l'économie mondiale ont également affecté l'économie nationale.

Pour faire face à cette situation et éviter que les effets sur l'économie ne se réduisent, le responsable a déclaré que l'Exécutif angolais avait défini une stratégie pour améliorer l'environnement des affaires, basée sur un ensemble de mesures de politique publique et d'instruments juridiques.

Il a déclaré que l'Angola avait une nouvelle vision à long terme qui projette l'avenir du pays, y compris son insertion dans le contexte international au cours des 27 prochaines années, à savoir la Stratégie à long terme « Angola 2050 », qui repose sur une société qui valorise son capital humain, en mettant l'accent sur l'éducation et la formation technico-professionnelle, la santé et la jeunesse.

Francisco Furtado a indiqué la construction d'infrastructures modernes et compétitives, avec priorité aux secteurs de l'énergie et de l'eau, des routes, des chemins de fer, des ports, des aéroports, du logement et des télécommunications, comme axes principaux de ce défi exécutif.

Il a expliqué que les années à venir constitueront la première étape de construction de cette vision future, qui a rassemblé les contributions de la société civile, des partenaires de coopération et du secteur privé, dans un large processus de consultation, avec le Plan National de Développement 2023-2027 ouvrant une nouveauté qui réside dans la formulation de politiques publiques, avec une approche centrée sur l'impact des projets et activités de développement.