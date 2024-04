Sénégal: A Thiès, Oumar Mamadou Baldé invite les populations à s'impliquer dans la lutte contre l'insécurité

Thiès — Le gouverneur de Thiès Oumar Mamadou Baldé a appelé, jeudi, lors de la cérémonie de levée des couleurs marquant la célébration des 64 ans d'indépendance du Sénégal, les populations à contribuer aux côtés des forces de défense et de sécurité à la lutte contre l'insécurité dans la région.

Oumar Mamadou Baldé présidait la cérémonie de levée des couleurs dans l'enceinte de la gouvernance, en présence des maires des communes de Thiès Est et Thiès Ouest, ainsi que de celui de la ville. Des chefs de service, des universitaires, des militaires et paramilitaires, anciens combattants et victimes de guerre étaient aussi de la partie.

Pour le gouverneur de Thiès, l'envergure économique qu'a connue la région de Thiès ces dix dernières années, a généré "une certaine insécurité".

Il s'est engagé à déployer "tous les moyens de l'Etat (à sa disposition) pour lutter contre l'insécurité", tout en admettant que "les seules forces de défense et de sécurité ne peuvent assurer pleinement cette mission". "D'où, a-t-il poursuivi, le sens de l'appel que je renouvelle à messieurs les maires, aux délégués de quartier, aux responsables de jeunes et de femmes de même qu'au secteur de la presse à s'impliquer à nos côtés, pour engager (une) riposte vigoureuse contre les bandes de criminels et les agresseurs qui mettent en péril la stabilité de la région de Thiès."

"La production de la sécurité, selon les nouveaux concepts, n'est plus une affaire exclusive des gendarmes et des policiers, c'est une affaire des populations", a souligné le gouverneur de Thiès.

Invoquant son expérience de gouverneur de région et d'ancien préfet de plusieurs départements, il a souligné que "si les populations s'impliquent, nos quartiers deviendront des quartiers sûrs".

Dans le cas contraire, "si elles croisent les bras, notre mission se poursuivra certes, mais nous n'atteindrons pas les résultats" escomptés, a-t-il ajouté.

Le gouverneur de Thiès s'est adressé spécifiquement à la jeunesse, pour l'inviter, parallèlement à son engagement à "rendre belle la région de Thiès par des actions citoyennes", à oeuvrer aussi à "sortir les agresseurs et les personnes malintentionnées de nos différents quartiers et communes".

Il a salué l'organisation "impeccable" de la cérémonie de levée des couleurs qu'il a présidée aux côtés du commandant de la zone militaire N° 7, le colonel Thierno Gningue.

Il s'est dit "fier d'appartenir à ce pays, le Sénégal, un pays petit par la géographie, mais très grand par le génie de son peuple". Evoquant la période trouble que le pays a traversée ces dernières années, Oumar Mamadou Baldé estime que le Sénégal "continue de marquer positivement l'ensemble de la communauté internationale, par ses capacités à (...) toujours éviter de basculer" dans des crises de nature à le retarder.

"Nous devons tous être fiers d'être Sénégalais", a-t-il martelé.

Oumar Mamadou Baldé a saisi l'occasion pour adresser ses "chaleureuses félicitations" au président Bassirou Diomaye Faye, élu président de la République du Sénégal, le 24 mars dernier.

Il l'a rassuré en promettant qu'à l'échelle régionale, "toutes les nouvelles politiques publiques qui seront définies par le nouveau régime seront exécutées avec engagement et détermination pour la satisfaction des préoccupations de nos populations".