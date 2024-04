Sénégal: Louga - La gouverneure salue le rôle des FDS dans la cohésion nationale

Louga — La gouverneure de la région de Louga (nord), Ndèye Nguénar Mbodj, a rendu jeudi "un vibrant hommage" aux Forces de défense et de sécurité (FDS), saluant leur rôle dans la cohésion nationale.

"Cette fête de l'indépendance nous a permis de rendre un vibrant hommage aux forces de défense et de sécurité qui oeuvrent inlassablement pour l'harmonie et la paix sociale, mais également de rendre un hommage aux populations", a-t-elle déclaré.

La gouverneure de Louga s'exprimait à l'issue de la cérémonie de levée des couleurs, marquant la célébration du 64e anniversaire de l'accession du Sénégal à la souveraineté internationale.

Il s'est agi d'une cérémonie "sobre et symbolique", en lieu et place d'un défilé militaire comme dans les éditions précédentes, conformément aux instructions du président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a souligné la gouverneure de Louga.

Elle a jugé "très pertinent" le thème choisi cette année pour la commémoration de la fête de l'indépendance, à savoir "Les Forces de défense et de sécurité dans la cohésion sociale".

Selon la gouverneure de Louga, "la cohésion nationale est très importante pour l'Etat et demeure au coeur des préoccupations des forces de défense et de sécurité sur l'ensemble du territoire national" et "toujours au service des populations".

Aussi, a-t-elle, magnifié "le rôle très important que jouent les Forces de défense et de sécurité dans la consolidation de la cohésion nationale notamment dans la mise en oeuvre de notre commun de vouloir vivre ensemble, l'harmonie et la paix sociale".

Les Forces de défense et de sécurité "jouent un rôle très important dans la sécurité et la cohésion parce que si nous pouvons vivre en paix, c'est en grande partie grâce au travail remarquable qu'elles abattent au quotidien et sans relâche afin d'assurer la sécurité et la libre circulation des personnes et de leurs biens", a-t-elle fait remarquer.