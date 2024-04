Sénégal: Kaolack - L'armée matérialise de 'fort bel manière' la cohésion nationale (gouverneur)

Kaolack — La diversité notée au sein des forces armées matérialise de "fort belle manière" la cohésion nationale, a déclaré jeudi, le gouverneur de Kaolack (centre), Ousmane Kane.

Le thème de l'édition 2024 de la fête de l'Indépendance, "Les forces de défense et de sécurité au coeur de la cohésion nationale", "nous rappelle notre idéal de commun vouloir de vie commune", a-t-il dit lors de la cérémonie de levée des couleurs à la gouvernance de Kaolack.

"Et le chef de l'Etat, en retenant ce thème, a voulu donner l'armée comme exemple. Parce que l'armée qui, grâce à sa diversité et sa cohésion socio-culturelle, matérialise ce concept de fort bel manière", a estimé le chef de l'exécutif régional.

Selon lui, le président de la République, par ce thème, a voulu rappeler que le peuple sénégalais est une seule patrie et que le Sénégal est un bien commun.

"C'est pour nous dire que, malgré nos diversités, nous formons un seul peuple et nous avons un seul but et une seule foi", a souligné Ousmane Kane, priant pour le repos de l'âme des membres des forces de défense et de sécurité décédés au champ d'honneur et un prompt rétablissement aux blessés.

"C'est une journée qui revêt une importance particulière pour que nous célébrions les nombreux sacrifices consentis par nos ancêtres qui se sont battus pour notre liberté. C'est dire que c'est une journée qui fait l'éloge de notre liberté retrouvée mais également qui nous rappelle notre responsabilité de peuple libre", a-t-il fait valoir.

Sous ce rapport, le gouverneur qui a exprimé son affection et son respect aux anciens combattants, a rappelé que la fête de l'indépendance est surtout celle de l'armée. Il a tenu à renouveler toute la gratitude, la reconnaissance et la fierté de la République pour l'engagement des soldats au service de la Nation et de la paix dans le monde.

"D'ailleurs, grâce à leur professionnalisme, ils ont réussi à faire du Sénégal un pays respecté et admiré à travers le monde", a-t-il relevé.

La fête de l'indépendance, a-t-il souligné, "c'est aussi celle de la jeunesse, comme l'a rappelé Monsieur le président de la République dans son adresse à la nation, dont l'ambition et la force constituent nos espoirs de demain".