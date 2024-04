Sénégal: Kédougou - La gouverneure rend hommage aux forces de défense et de sécurité

Kédougou — La gouverneure de la région de Kédougou (sud-est), Mariama Traoré, a présidé, jeudi, une cérémonie de levée des couleurs pour le compte du 64e anniversaire de l'accession du Sénégal à l'indépendance, l'occasion de rendre hommage aux forces de défense et de sécurité.

"En cette journée de la fête de l'indépendance, nous rendons hommage à ceux qui ont servi et servent encore dans nos forces armées de défense et de sécurité, et nous honorons leur bravoure et leur abnégation qui méritent notre profonde reconnaissance", a-t-elle déclaré.

Elle a félicité l'ensemble des forces vives de la région de Kédougou et les forces de défense et de sécurité pour la qualité du travail qu'elles effectuent dans cette région du sud-est du Sénégal.

"[...] vous protégez nos frontières contre les menaces extérieures et vous défendez nos valeurs et garantissez la liberté et la sécurité de nos concitoyens", a-t-elle dit, parlant des FDS.

Mariama Traoré a salué les opérations de sécurisation menées en collaboration avec les autorités administratives dans le cadre de la surveillance du territoire.

"Ce sont des opérations qui visent à lutter contre la déforestation et l'exploitation minière non réglementée, à protéger aussi la faune et la flore", a-t-elle dit.

L'autorité administrative a lancé un appel à toutes les forces vives de la région de Kédougou, leur demandant de s'impliquer davantage dans la promotion et la consolidation de la sécurité, qui doit être "l'affaire de tout le monde".

Elle a plaidé pour la promotion des valeurs citoyennes et le respect des institutions de la République, "gage de la bonne marche de l'État et de notre commun vouloir de vivre ensemble".