Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 05 Avril 2024

Sénégal : Célébration de la fête nationale du 4 avril - Cérémonie sobre et solennelle de levée des couleurs présidée par le chef de l’État Bassirou Diomaye Faye

Le président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye a présidé, ce jeudi 4 avril 2024, la cérémonie sobre et solennelle de levée des couleurs tenue au Palais de la République pour marquer le 64e anniversaire de la Fête nationale d’indépendance. Pour cette, en vue des circonstances exceptionnelles ayant entouré l’organisation de l’élection présidentielle, une levée des couleurs sobre et solennelle a été organisée en lieu et place du traditionnel défilé civil et militaire ou de la prise d’armes. Pour l’occasion de la célébration de la 64e fête nationale d’indépendance, le thème retenu est : « Les Forces armées au cœur de la cohésion sociale ». (Source : adakar.com)

Niger : Collectivités territoriales - 105 administrateurs délégués nommés

Le Président du conseil national pour la sauvegarde de la patrie (Cnsp), le général Abdourahamane Tiani a nommé, ce jeudi 4 avril 2024, 105 administrateurs délégués à la tête des communes et conseils communaux du pays. Le Niger compte 36 départements, 266 communes dont 52 urbaines, 213 rurales et 4 communautés urbaines. Notons que c'est à partir de 2004 que le Niger est entré dans un processus de décentralisation avec pour objectif de promouvoir le développement « par le bas » et diffuser aussi les principes démocratiques au niveau local dans le but de faire participer les populations à la gestion de la cité et améliorer ainsi les conditions de vie de celles-ci. (Source : aniamey.com)

Côte d’Ivoire : Lutte contre la drogue - Plus de 260 kilos de cannabis cachés sous un fromager à Abobo

Deux cent soixante-quatre kilos, c’est le poids d’un colis contenant du cannabis découvert, lors d’une fouille, sous un gros fromager à Biabou, un sous-quartier de la commune d’Abobo. L'information est rapportée par la Police nationale ce jeudi 4 avril 2024.Selon notre source, cette découverte a été le fruit de l’exploitation d’une information anonyme par les éléments de la Brigade spéciale de la direction de la police des stupéfiants et des drogues de l'antenne d'Abobo. Ce, dans le cadre de l'opération Épervier 9. La police nationale précise que le produit en question avait une valeur marchande de six millions six cent mille Fcfa. (Source : fratmat.info)

Togo : Elections législatives et régionales - L’opposition en colère après le nouveau report

Au Togo, les opposants politiques et la société civile oscillent entre surprise et colère. Les réactions sont vives, ce 4 avril 2024, au lendemain du report des élections législatives et régionales qui étaient prévues le 20 avril. Une annonce de la présidence tombée à quelques heures seulement de l'ouverture de la campagne. Il s'agit d'un « léger réaménagement du calendrier » électoral, selon la présidence, le temps que l'Assemblée nationale mène des consultations autour de la nouvelle Constitution. Ce texte, voté par les députés il y a une dizaine de jours alors que leur mandat a expiré fin décembre, est rejeté par l'opposition. Réunions et concertations se sont succédées ce jeudi 4 avril dans les partis politiques et la société civile togolaise. L’Anc de Jean-Pierre Fabre, trois autres partis politiques et le front citoyen Togo-Debout ont discuté une bonne partie de la journée. À l’issue, dans une déclaration commune, ils ont dénoncé le coup de force constitutionnel et le report des élections. (Source :Rfi)

Burkina Faso : Mausolée Thomas Sankara - Plus de 675 millions pour la réalisation et le suivi des gros œuvres

Le conseil des ministres a approuvé mercredi, la réalisation et le suivi des gros œuvres du Mausolée du Mémorial Isidore Noël Thomas Sankara pour un montant de plus de 675 millions de Fcfa.La réalisation des travaux de gros œuvres du Mausolée du Mémorial Isidore Noël Thomas Sankara a été confiée à l’entreprise Kanazoé et frères pour un montant de 654 millions 674 mille 040 Fcfa, indique le rapport du conseil des ministres du mercredi.Le suivi et le contrôle incombent à l’entreprise Kéré Architecture SARL, pour un montant de 21 millions 900 millions 549 Fcfa, précise la même source.Le capitaine Thomas Sankara, président charismatique, anti-impérialiste et révolutionnaire, a mené de grandes réalisations au Burkina Faso entre 1983 et 1987 avant d’être assassiné lors d’un coup d’Etat le 15 octobre 1987.( Source :aouaga.com)

Rca : Justice et lois - Le procès de Mahamat Saïd devant la Cpi attendu du 15 au 19 avril prochain

Dans une revue rendue publique par Cour Pénale Internationale (Cpi) à la Haye, le procès dans l’affaire le Procureur contre Mahamat Saïd Kani est prévu du 15 au 19 avril 2024. Ces assises ont été renvoyées à des dates ultérieures pour des raisons de santé de l’accusé. Les audiences de Saïd ont été reportées pour des raisons de santé, a justifié la cour.« Saïd attend les audiences. Son état de santé s’est amélioré. Mais, notre client commun aurait commis ces crimes à Bangui précisément à l’Ocrb dans un contexte bien précis, au moment où l’autorité de l’Etat était fragilisée », a rappelé son Conseil, Maitre Jennifer Naouri« Nous ne voyons pas encore les charges de crime de guerre et crime contre l’humanité qui pèsent sur Saïd. Il bénéficie encore de sa présomption d’innocence », a déclaré le Conseil principal. ( Source :abangui.com)

Bénin : Répression au code de la route - La police annonce l’intensification

Un mois après le lancement de l’opération de répression des infractions au code de la route, la police annonce l’intensification de l’opération. Bientôt la phase 2 de l’opération de répression des infractions au code de la route. La police républicaine entend passer à la vitesse supérieure selon les propos du porte- parole, Eric Yérima. A ce propos, une rencontre est prévue ce mercredi 3 Avril entre les autorités policières et les responsables du CNSR. La rencontre permettra de faire le point de l’opération et d’étudier la tenue de la seconde phase. Il faut rappeler que l’opération qui a débuté le 1 er Mars 2024, n’a pas pris en compte les plaques mais presque toutes les autres infractions au code de la route sont concernées par l’opération. (Source : acotonou.com)

Gabon : Retour d’exil - L’activiste gabonaise Claire Newman accueilli chaleureusement après une décennie

Après une décennie passée en Europe en raison de ses convictions politiques, l'activiste gabonaise Carmelle Claire Newman Etegue Bissielo, connue sous le nom de Claire Newman, est retournée au Gabon, a-t-on appris ce jeudi 04 avril 2024.Son retour a été marqué par un accueil chaleureux à l'aéroport international Léon M'ba de Libreville, où elle a été saluée par des applaudissements et des chants de harpes. Claire Newman, présidente du mouvement citoyen les "Gardiens du peuple gabonais", a répondu à l'appel du président de la transition, Brice Clotaire Oligui Nguema, invitant les exilés politiques à rentrer au pays. (Source : alibreville.com)

Mali : Affaire 14 décès à la maison centrale d’arrêt de Bamako - Le procureur anti-cybercriminalité dément

Le procureur du pôle national de lutte contre la cybercriminalité informe l’opinion publique qu’il a été donné de constater très régulièrement des informations mensongères sur les réseaux sociaux. Les informations sans fondement qui n’ont pour objectif que de troubler la paix publique dans l’une de ces publications, il est possible de lire qu’en 72heures de canicule, il ya eu 14 décès à la maison centrale d’arrêt de Bamako. Il convient de noter que ces informations sont fausses et sans fondement après vérifications, fait noter le parquet.(Source : abamako.com)