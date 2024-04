Rwanda: Kwibuka30 - Tirer les leçons du passé, agir pour prévenir les génocides futurs

En mémoire de tous ceux dont l'avenir a été brisé et de ceux qui sont en danger dans le monde entier aujourd'hui.

Il ne faut jamais perdre de vue que pour les personnes qui ont vécu un génocide, les signes avant-coureurs étaient là. Le génocide est un processus. Il nécessite une préparation et des capacités pour le mener à bien.

Alice Wairimu Nderitu Le génocide de 1994 contre les Tutsis au Rwanda, au cours duquel les Hutus et d'autres opposants ont également été tués, a été rendu possible par des décennies de stigmatisation, de marginalisation et de discrimination, aggravées par des discours de haine à l'encontre des Tutsis.

Les Tutsis ont été déshumanisés, traités d'"inyenzi" - cafards - pour s'assurer que l'appel à tuer et à exterminer soit entendu. Cet appel, nourri par la déshumanisation, a permis à des tailleurs, des cordonniers, des agriculteurs, des enseignants, des prêtres - des gens ordinaires - de tuer des hommes, des femmes, des vieillards et des enfants désarmés. Des gens dont le seul crime était l'identité qu'ils portaient.

Pour comprendre l'idéologie du génocide, nous devons nous rappeler que pour tuer plus d'un million de personnes, comme ce fut le cas au Rwanda en 1994, il faut de nombreux auteurs. Toutefois, depuis lors, nombre de ces auteurs se sont manifestés pour ramasser les morceaux cassés et reconstruire, et c'est pour cela que le Rwanda a donné de l'espoir au monde.

D'autres se sont engagés sur la voie de la négation du génocide. La négation ou la déformation des faits du génocide contre les Tutsi au Rwanda, sous la forme d'un discours de haine ou non, constitue un indicateur de risque de commission d'un génocide.

Les négationnistes du génocide

Bien que le Tribunal pénal international pour le Rwanda ait prouvé à plusieurs reprises, de manière concluante, au cours de longues procédures judiciaires et en appliquant les normes internationales en matière de procès équitable et la norme de la preuve au-delà de tout doute raisonnable, que le génocide de 1994 contre les Tutsi au Rwanda a eu lieu, les révisionnistes et les négationnistes du génocide continuent d'ignorer les décisions judiciaires.

Ces tendances sont particulièrement inquiétantes à l'heure où nous célébrons la 30e commémoration du génocide de 1994 contre les Tutsi au Rwanda. Cette période devrait être consacrée à l'hommage et à la commémoration des victimes, au souvenir et à l'apprentissage du passé. Au lieu de cela, nous sommes confrontés au défi de lutter contre les tendances croissantes au déni et à la distorsion de ces tragédies.

Les discours haineux, en particulier sur les médias sociaux, contribuent à répandre et à amplifier le déni à un rythme alarmant. Le déni des génocides a un impact direct sur les victimes qui sont traumatisées et qui doivent justifier et expliquer les crimes qu'elles ont subis, bien que les tribunaux aient établi de manière concluante que ces crimes ont eu lieu.

Le déni a un impact très négatif sur la guérison et la réconciliation. Je l'ai trop souvent constaté. Les victimes comprennent très bien que le déni de génocide se réfère au passé, mais que son impact se fait sentir dans le présent et se fera sentir dans l'avenir. Elles ne veulent pas que les jeunes générations vivent ce qu'elles ont vécu.

L'histoire du Rwanda au cours des 30 dernières années est une histoire d'apprentissage profond et de leçons tirées du passé pour s'assurer que les générations futures ne connaîtront pas les mêmes horreurs. Il faut toujours se souvenir de ceux dont la vie et l'avenir ont été anéantis. Il y a une douleur éternelle dans le souvenir, mais il y a aussi de la force.

Il faut être déterminé à faire en sorte que les leçons tirées du Rwanda soient réellement apprises, que les facteurs de risque soient atténués au plus tôt et que les populations soient protégées contre un nouveau génocide. Cette détermination et ces efforts restent essentiels.

C'est pourquoi Kwibuka30 est particulièrement important aujourd'hui : pour nous rappeler notre obligation d'apprendre, de prévenir et d'agir. C'est particulièrement important pour ceux qui ont perdu la vie lors du génocide de 1994 contre les Tutsi au Rwanda, et pour tous ceux qui sont menacés dans le monde aujourd'hui.

Mme Alice Wairimu Nderitu est Secrétaire générale adjointe et Conseillère spéciale pour la prévention du génocide auprès du Secrétaire Général des Nations Unies.