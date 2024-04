Rwanda: Le football m'a épargné du génocide - Aujourd'hui, j'en profite pour promouvoir la paix

interview

- Les miliciens qui ont fait irruption dans ma maison pour me tuer ont épargné ma vie lorsqu'ils ont vu mes photos de footballeur.

En 1994, au début du génocide contre les Tutsis au Rwanda, Eric Murangwa Eugene, alors au sommet de sa carrière de footballeur, a vu ses coéquipiers se mobiliser pour le protéger des milices qui traquaient les "ennemis" maison par maison. Dans un entretien avec Zipporah Musau d'Afrique Renouveau, il raconte son parcours de survie et évoque les efforts de sa fondation pour sensibiliser les gens aux conséquences du génocide. Extraits :

Je suis née à Rwamagana, une petite ville de l'est du Rwanda. Ma famille a déménagé à Kigali lorsque j'avais environ 8 ans. C'est à Kigali que je suis allé à l'école et que j'ai commencé ma carrière de footballeur.

J'ai vécu le génocide de 1994 contre les Tutsis avant de m'installer au Royaume-Uni. Aujourd'hui, je suis en train de retourner au Rwanda.

Quand avez-vous commencé votre carrière de footballeur ?

Au lycée. J'ai commencé à jouer pour Rayon Sports, le plus grand club de football du pays.

Trente ans se sont écoulés depuis le génocide de 1994 contre les Tutsis au Rwanda. Quels sont vos souvenirs de cette nuit où l'enfer s'est déchaîné ?

J'avais environ 20 ans et ma carrière de footballeur avait décollé. Le pays était en guerre (civile) depuis 1990 à cause d'une mauvaise politique.

Les tueries ont commencé dans la nuit du 6 avril 1994, après que l'avion du président Juvénal Habyarimana a été abattu alors qu'il revenait de Tanzanie après avoir participé à un sommet des chefs d'État de la région.

Cet incident a servi de prétexte pour commencer à tuer des gens. Dans un premier temps, la milice a ciblé des hommes politiques considérés comme des obstacles à la campagne de génocide. Le 7 avril, le véritable génocide a commencé, les tueries s'étendant aux Tutsis ordinaires et à d'autres civils considérés comme des ennemis de l'État.

Comment avez-vous survécu ?

Ma première confrontation a eu lieu le 7 avril, vers 13 heures, lorsqu'un groupe d'environ sept hommes armés s'est présenté à notre maison de Nyamirambo, où je vivais avec mon coéquipier. Ils nous ont demandé nos cartes d'identité pour savoir si nous étions Tutsis.

Le sport peut aider à guérir. Le premier événement public qui s'est déroulé au Rwanda après le génocide a été un match de football entre mon ancien club et le plus grand club rival.

Ils nous ont ordonné de nous allonger et ont fouillé les chambres à la recherche d'armes. Nous leur avons dit que nous n'étions que des sportifs. Ils ne nous ont pas écoutés.

L'un des soldats a tenu un tas d'albums de photos qui se trouvaient dans ma chambre. Les photos étaient utilisées pour identifier les "ennemis". Un album rempli de photos de mon club de football lui a glissé des mains et est tombé sur le sol, révélant une photo de moi dans un maillot de football. Il m'a reconnu sur les photos.

"Il m'a reconnu sur les photos et m'a demandé : "Tu es Toto ? " Toto ", qui signifie " le jeune ", était mon surnom au club de football parce que j'y étais entré à l'âge de 12 ans.

"Oui", ai-je répondu. L'expression de son visage a soudain changé. Il n'avait plus cette expression dangereuse. Il semblait avoir retrouvé son humanité. Il m'a dit qu'il était un grand fan de mon club de football et de moi.

Deux semaines auparavant, mon club avait joué un grand match du championnat d'Afrique de football contre Al-Hilal du Soudan, et nous les avions éliminés de la compétition. Nous nous préparions pour le prochain tour de la Coupe d'Afrique des vainqueurs de coupe contre le Kenya Breweries FC.

Il a donc parlé de ce match de football, en revivant chaque instant. Il demandait : Te souviens-tu de ce but ? Te souviens-tu du tacle ou de l'arrêt que tu as fait ? Le type qui était venu pour me tuer est devenu amical. L'album qui est tombé à côté de moi aurait pu être différent. Le soldat aurait pu être un fan d'un autre club.

Tout arrive pour une raison. Mais plus important encore, ce moment a mis en lumière le pouvoir du sport et sa capacité à influencer les gens. Cette personne malveillante s'est transformée grâce à la relation spéciale qu'il entretenait avec moi et à son amour pour le Rayon Sports Football Club. Je ne l'ai pas senti à l'époque, mais mon désir d'utiliser le football comme outil d'unité et de paix est né à ce moment-là.

Cette photo m'a sauvé la vie, ainsi que celle de mes colocataires et de mes voisins.

Comment ma famille a survécu au génocide

Je suis l'aîné d'une famille de cinq garçons et d'une fille. Ma famille vivait à moins d'un kilomètre de moi. Le matin du 8 avril, deux jours après le début de la tuerie, j'étais allé les voir. Je voulais convaincre mes parents de se réfugier dans l'enceinte d'une église voisine qui abritait de nombreux Tutsis. Nous pensions que les églises étaient sûres.

Alors que nous nous apprêtions à nous y rendre, nous avons entendu des coups de feu dans le quartier. Mon père nous a dit de ne pas nous aventurer dehors et que nous préférions mourir à la maison plutôt que dans la rue. En tant qu'adventistes du septième jour, la prière faisait partie de notre vie quotidienne. Ma mère nous demandait de nous réunir autour de la table et de prier. J'ai été choquée lorsque mes parents ont suggéré que nous devrions d'abord chanter une chanson avant de prier, étant donné la situation dans laquelle nous nous trouvions.

Après les prières, je suis retournée auprès de mes coéquipiers. Trois d'entre eux étaient hutus et un était tutsi. Des émissions de radio disaient aux Hutus de considérer tous les Tutsis comme leurs ennemis, mais mes coéquipiers m'ont accueilli et nous avons passé les deux ou trois semaines suivantes avec eux.

Mes parents ont miraculeusement survécu. Les choses sont devenues incontrôlables dans le quartier ; nos voisins sont devenus des tueurs.

Mes coéquipiers s'aventuraient à la recherche de nourriture et recueillaient des informations sur ce qui se préparait. Ils m'ont nourri tout au long de cette période et ont également fait preuve de générosité envers mes parents.

Quelques semaines après notre arrivée dans la zone du FPR, d'autres survivants ont été amenés. Un jour, mon jeune frère a été amené. Jusqu'à ce moment-là, je ne savais pas ce qui leur était arrivé. Je pensais qu'ils avaient tous été tués. Heureusement, mes parents et lui avaient réussi à se rendre à la cathédrale Sainte-Famille, d'où mon frère s'est frayé un chemin dans les camions qui transportaient les gens jusqu'à l'endroit où je me trouvais.

Heureusement, la ville de Kigali a été libérée le 4 juillet. Mes parents et un autre frère ont survécu. Les autres jeunes frères et soeurs, tous deux âgés de moins de 10 ans, avaient été laissés dans un orphelinat. Ils ont également survécu. Le plus jeune de mes frères et soeurs, qui rendait visite à notre cousin et à sa famille près de l'aéroport, a été tué. Il n'avait que 7 ans.

Au total, j'ai perdu plus de 85 membres de ma famille élargie qui vivaient dans différentes villes et villages du Rwanda.

Y a-t-il eu un autre incident terrifiant ?

Oui. Un matin, un groupe de miliciens m'a enlevé dans la maison de mes coéquipiers sans que personne ne s'en aperçoive. Ils ont pris mon portefeuille et m'ont demandé si les devises étrangères qu'il contenait étaient des dollars américains, ce à quoi j'ai répondu par l'affirmative. Ils m'ont demandé plus d'argent. J'ai répondu que je pourrais en obtenir davantage s'ils me laissaient rentrer chez moi. J'essayais de gagner du temps avant qu'ils ne me tuent.

Lorsque nous sommes rentrés dans notre maison, avec toute cette agitation, mes coéquipiers se sont réveillés et ont négocié ma vie. Ils ont donné de l'argent à la milice.

Qu'avez-vous fait ensuite ?

Mes coéquipiers m'ont conseillé d'aller chez l'un des dirigeants de notre club de football, qui était l'un des principaux chefs de la milice. À ma grande surprise, il a accepté de s'occuper de moi pendant quelques jours.

Je suis resté avec lui pendant une semaine environ. Proche du régime, il a compris qu'ils étaient en train de perdre la guerre et il avait l'intention de s'enfuir. Il m'a proposé de me déposer dans un endroit où je me sentirais en sécurité. Il m'a déposée dans un centre de fortune de la Croix-Rouge au centre-ville, mais on ne m'y a pas laissé entrer.

Je suis resté près de la porte pendant trois jours avant d'être emmené à l'Hôtel des Mille Collines (célèbre Hôtel Rwanda), qui était gardé par des soldats de la paix des Nations Unies. J'y suis resté jusqu'à ce que le Front patriotique rwandais (FPR) négocie notre transfert dans leur zone. Les casques bleus des Nations Unies ont rendu cet arrangement possible.

Lorsque vous vous êtes installé au Royaume-Uni, vous avez créé la Fondation Ishami. Qu'est-ce qui vous a poussé à le faire ?

C'est une manière de rendre à la société ce qu'elle nous a donné.

Ishami est une branche d'arbre en kinyarwanda. Elle symbolise la résilience, le rétablissement et la connexion.

Notre fondation s'inspire de l'expérience des survivants du génocide pour nous rapprocher de notre humanité commune par le biais du sport et de la narration. Notre vision est de promouvoir l'égalité, la diversité et une paix durable et d'apprendre aux jeunes à devenir des citoyens engagés et responsables qui respectent les différences de chacun.

À l'origine, la fondation s'appelait Football for Hope, Peace and Unity (Football pour l'espoir, la paix et l'unité).

En 2018, nous avons changé son nom en Fondation Ishami. La vie d'un arbre symbolise ce que la nation rwandaise est devenue après le génocide. Un arbre symbolise la vie, et la vie vient des fruits qui poussent sur les branches. Le nom reflète mon histoire, mon parcours et mon pays.

Les croyances, les valeurs et les principes incroyables dont mes coéquipiers ont fait preuve sont le fruit du pouvoir du sport. Je voulais utiliser le sport pour contribuer à la réconciliation et à la reconstruction de mon pays. Je voulais produire beaucoup plus de personnes comme mes coéquipiers.

Quelles sont les activités spécifiques de votre fondation ?

En collaboration avec d'autres organisations telles que Coaches Across Continents, nous avons développé ce que nous appelons "Soccer for Social Impact", avec des programmes conçus pour que les jeunes jouent au football, acquièrent des compétences en matière de vie et d'entrepreneuriat, soient des artisans de la paix et luttent contre les préjugés.

Par ailleurs, j'ai noué des liens avec des survivants de l'Holocauste à Londres et j'en ai appris davantage sur l'Holocauste et l'importance de la narration. J'ai commencé à aller dans les écoles et les communautés locales pour partager mon histoire. Peu à peu, j'ai commencé à introduire la narration dans nos activités par le biais d'un programme intitulé "Leçons du Rwanda".

Finalement, nous avons organisé et structuré nos visites dans les écoles et les universités pour partager des témoignages ou animer des ateliers sur des questions liées aux préjugés fondés sur l'identité.

Tirez les leçons du Rwanda pour améliorer vos communautés. Lorsque vous comprendrez le génocide et ses causes, vous serez en mesure de le prévenir.

Au fur et à mesure de notre développement, nous avons réussi à obtenir quelques subventions. Récemment, nous avons obtenu une subvention du gouvernement britannique pour soutenir un projet intitulé 100 "Histoires du Rwanda". Il s'agit d'un livre, qui sera lancé à l'occasion de Kwibuka 30, de ressources pédagogiques et de documentations qui mettent en lumière l'histoire du génocide. Ces documents seront utilisés dans le mémorial de l'Holocauste qui sera construit à Londres dans les deux ou trois prochaines années.

Comment le sport peut-il aider les gens à guérir, et de quelle manière pensez-vous que le sport a contribué à la guérison et à la réconciliation au Rwanda ?

Je suis un exemple vivant de ce que le sport peut faire. Après le génocide, la première chose que j'ai voulu faire a été de jouer au football. Le sport vous aide à être gentil et tolérant.

Le sport permet aux gens de se sentir plus forts. On a plus de chances de surmonter les difficultés si on est responsabilisé.

Le premier événement public au Rwanda après le génocide a été un match de football entre mon ancien club, Rayon Sports, et son grand rival, Kiyovu Sport. Ce match a aidé le Rwanda et les Rwandais à revenir à la normale. Le fait de voir deux clubs de football et des joueurs qui étaient encore bien connus dans le pays a donné de l'espoir aux Rwandais. C'était un acte puissant de résilience.

J'ai aidé à ramener les joueurs survivants qui avaient fui le pays.

Après ce match, l'équipe nationale s'est rendue dans d'autres régions d'Afrique et a rencontré des Rwandais.

Ils nous ont regardés jouer et ont pu renouer avec leur pays. La plupart d'entre eux ont décidé de retourner au Rwanda après avoir rencontré les joueurs et discuté avec eux.

Lors de la réintégration des génocidaires dans la société, le meilleur moyen était le sport. Lorsqu'un génocidaire marquait un but, les gens l'acclamaient, sans avoir à se souvenir de son passé.

Quels sont les défis que vous avez dû relever ?

Partir à l'étranger signifie vivre une expérience, une culture, une langue et un climat différents. Venant d'une société touchée par un conflit, personne ne connaît votre passé ni ce que vous avez apporté avec vous.

De plus, le fait de laisser sa famille derrière soi rend la situation difficile.

Comment utilisez-vous votre fondation pour sensibiliser aux conséquences des génocides ?

Nous encourageons les initiatives de consolidation de la paix. En raison de contraintes financières, nous n'avons pas été en mesure de nous rendre dans d'autres pays d'Afrique. Toutefois, nous envisageons de le faire, car notre région - la région des Grands Lacs et la Corne de l'Afrique - est actuellement l'une des plus instables d'Afrique. Nous pouvons partager nos expériences en matière de consolidation de la paix, de prévention des conflits et de lutte contre leurs effets.

Nous sensibilisons également à la négation des génocides, qui peut être une autre façon de risquer qu'un génocide se reproduise. Si vous niez des faits historiques comme le génocide de 1994 contre les Tutsi au Rwanda, vous risquez de répéter les mêmes erreurs.

Quel message adressez-vous à l'Afrique à l'occasion de la commémoration du 30e anniversaire de Kwibuka ?

Nous devons comprendre la signification et l'importance de l'unité. Lorsque les gens sont unis, ils surmontent les défis auxquels ils sont confrontés. Avec l'unité, l'Afrique peut devenir un continent prospère et pacifique.

Il y a trente ans, nous ne pensions pas vivre à nouveau les uns avec les autres, mais nous y sommes parvenus.

Les pays africains et le monde entier doivent tirer les leçons du Rwanda.

L'expression "plus jamais ça" doit signifier "plus jamais ça" ; elle ne doit pas être un simple slogan.